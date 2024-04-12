Пасхальный перезвон, русский фарфор и провинциальные города

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) на 4 и 5 мая подготовил познавательно-развлекательную программу для жителей и гостей города. Мероприятия состоятся на трех площадках музея: в корпусе отечественного искусства на ул. Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11 и в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18.В корпусе отечественного искусства 4 мая в 15.00 начнется кураторская экскурсия по выставке «От завода Гарднера до империи Кузнецовых». В ходе экскурсии речь пойдет о широком спектре частных фарфоровых предприятий Российской империи XVIII — начала XX века — от первого неказенного завода Франца Гарднера, уже на раннем этапе истории выполнившего ответственный заказ императрицы Екатерины II, до крупнейшего в Европе на рубеже XIX-XX веков фарфорового бизнеса Матвея Кузнецова. Разговор о частном русском фарфоре этого времени позволит не только познакомиться с отдельными производствами, но и проследить стилевые изменения на протяжении более полутора столетий отечественного декоративно-прикладного искусства.Экскурсию проведет куратор выставки старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров.Здесь же 5 мая в 14.00 заведующий сектором экскурсионного обслуживания ЕМИИ Юрий Чудинов проведет открытую экскурсию на тему «Пермь — Екатеринбург. Созвездие художников». Напомним, что в этом году в постоянную экспозицию ЕМИИ включены экспонаты из собрания Пермской государственной картинной галереи — работы Федора Рокотова, Василия Тропинина, Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Ивана Шишкина. Поклонникам живописи будет интересно познакомиться с ними и сравнить их с произведениями великих мастеров изобразительного искусства ХVIII — начала ХХ века из коллекции екатеринбургского музея.На этой же площадке 5 мая в полдень начнется интерактивное занятие для малышей, приуроченное к празднику Пасхи.«Мы побываем на выставке «От завода Гарднера до империи Кузнецовых», рассмотрим изделия из фарфора и фаянса, узнаем, чем роспись отличается от деколи, поговорим о сувенирных пасхальных предметах и поиграем в пасхальные игры. В творческой части занятия делаем пасхальную поделку из помпонов и пушистой проволоки», — говорится в приглашении на мероприятие.С детьми будет заниматься специалист по просветительской работе Марина Попова, а все мероприятие продлится 1 час 15 минут.В культурном центре «Эрмитаж-Урал» в эти выходные зрители также смогут увидеть выставку из собрания Государственного Эрмитажа «Альбрехт Дюрер — гений Северного Возрождения», посвященную одному из главных мастеров гравюры в истории мирового искусства.Экспозиция открылась в начале апреля и будет представлена в двух частях — с 10 апреля по 23 июня 2024 года и с 26 июня по 15 сентября 2024 года. С 26 июня будет произведена ротация экспонатов, поскольку гравюры на бумажных листах нельзя выставлять дольше нескольких месяцев подряд.Выставка состоит из нескольких разделов, которые позволяют показать особенности творческого метода Дюрера, его подход к разработке традиционных тем и решению абсолютно новых для немецких художников задач.Художественное наследие Альбрехта Дюрера (1471-1528) охватывает почти 100 картин, около 1 тыс. акварелей и рисунков, более 100 гравюр на металле, примерно 350 ксилографий и более 400 книжных иллюстраций. Государственный Эрмитаж обладает одним из самых репрезентативных собраний резцовых гравюр и ксилографий Альбрехта Дюрера, которые стали основой выставки и рассказывают о непревзойденном мастерстве художника в этой области. Листы отобраны таким образом, чтобы показать все многообразие техник и направлений работы художника.Напомним, что в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» — одно из подразделений ЕМИИ — стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на улице Вайнера, 11.В Музее наива 4 мая в 13.00 пройдет кураторская экскурсия старшего научного сотрудника отдела наивного искусства ЕМИИ Елены Тимошенко «Добрый художник — Юрий Шеров и его Провинциальный репортаж». Напомним, что выставка обнинского художника-примитивиста открылась в Музее наива на этой неделе. В залах музея представлено 50 избранных живописных произведений Юрия Шерова, которые кураторы сопроводили репортажным, авторским и кураторским комментариями. Через произведения художника и тексты зритель может погрузиться в тихую и размеренную жизнь обитателей провинциального городка.5 мая в 13.00 заведующий отделом наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин проведет кураторскую экскурсию «Тайны второго этажа» по выставке «Провинциальный репортаж» и по постоянной части экспозиции хорватской подстекольной живописи, расположившейся по соседству.Напомним, что после завершения выставки «Генеральное поступление» в постоянную экспозицию Музея наивного искусства вошли 24 избранных произведения самых ярких представителей Хлебинской школы, начиная с классиков хорватского и мирового наивного искусства и заканчивая современными представителями феномена. Среди представленных авторов — Иван Генералич, Мийо Ковачич, Иван Веченай, Иван Лацкович, Нада Швегович-Будай, Владимир Иванчан, Степан Иванец, Дражен Тетец.