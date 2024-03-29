Котики, фарфор и Шуберт

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) на ближайшие выходные — 6 и 7 апреля — подготовил познавательно-развлекательную программу для жителей и гостей города. Мероприятия пройдут на трех площадках музея: в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5, культурном центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 и Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18.Здесь 6 апреля в 15.00 начнется кураторская экскурсия по выставке «От завода Гарднера до империи Кузнецовых». В ходе экскурсии речь пойдет о широком спектре частных фарфоровых предприятий Российской империи XVIII — начала XX вв.: от первого неказенного завода Франца Гарднера, уже на раннем этапе истории выполнившего ответственный заказ императрицы Екатерины II, до крупнейшего в Европе на рубеже XIX-XX вв. фарфорового бизнеса Матвея Кузнецова. Разговор о частном русском фарфоре этого времени позволит не только познакомиться с отдельными производствами, но и проследить стилевые изменения на протяжении более полутора столетий отечественного декоративно-прикладного искусства.Экскурсию проведет куратор выставки старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров.7 апреля в 12.00 на этой же площадке пройдет занятие для маленьких поклонников искусства «Зверек на ладошке». Специалист отдела просвещения ЕМИИ Марина Попова в зале камнерезного и ювелирного искусства Урала представит вещицы из минералов и самоцветов, соразмерные человеческой ладони: лоточки, фигурки зверей, печати из хрусталя.«Мы увидим эталонные произведения признанных уральских мастеров камнерезного и ювелирного искусства, а также посмотрим на изделия юных участников конкурса «Наследники Данилы-Мастера», которые только начинают осваивать все тонкости работы мастера-резчика», — сообщается в анонсе мероприятия.В творческой части занятия участники попробуют вылепить лоточек в виде зверька из пластичного материала и украсят работу различными камешками.На этой площадке 6 апреля в 10.00 начнется занятие «Животный мир в искусстве», посвященное феномену анимализма в работах художников.«Не секрет, что животные занимают огромное место в сердцах людей и изобразительное искусство тому подтверждение. Приглашаем вас познакомиться с жанром живописи — «анимализм», — сообщается в анонсе мероприятияСпециалисты по просветительской работе ЕМИИ Анастасия Лапина и Дарья Рявкина расскажут, как появился анимализм, кто такие художники-анималисты, каким образом этот жанр живописи может быть полезен для людей, и почему художники изображали конкретных животных в своих работах.В конце встречи пройдет мастер-класс, где участники смогут изобразить кота с помощью восковых мелков и акварели. Продолжительность занятия — один час. Посещение для людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и их сопровождающих бесплатно. Количество мест ограничено.7 апреля в 10.00 на этой же площадке пройдет занятие «Сокровища на столе». Анастасия Лапина и Дарья Рявкина проведут экскурсию по залам западноевропейского искусства, чтобы познакомить участников мероприятия с таким жанром живописи, как натюрморт. Они раскроют тайны и скрытые послания, которые оставляли художники в своих работах.После этого для всех участников пройдет мастер-класс по созданию натюрморта в технике пуантилизм. Продолжительность занятия — один час. Посещение для людей с РАС и их сопровождающих бесплатно. Количество мест ограничено.Здесь же 7 апреля в 15.00 начнется концерт «Вершины романтизма», который посвящен 250-летию художника Каспара Давида Фридриха. В ходе мероприятия прозвучат произведения композиторов-романтиков Франца Шуберта, Роберта Шумана, Иоганна Брамса, Фридерика Шопена, Антонина Дворжака, Рихарда Штрауса. В концерте примут участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов преподаватели кафедры камерного ансамбля и студенты Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского.В Музее наива 6 и 7 апреля в 13.00 пройдут открытые экскурсии по новой выставке «Провинциальный репортаж».«Живопись Юрия Шерова заново знакомит нас с бытом и повседневными радостями российской провинции, погружает в дворики с голубятнями и бельем на веревках. На его картинах мы встречаем предметы, еще недавно бытовавшие в наших домах — коврики с оленями, этажерки, филейные скатерти и рукодельные половики. Его картины — это рассказ о времени, еще недавнем, но уже загадочном», — говорится в анонсе экскурсий.Также в ходе экскурсии гостей познакомят с постоянной частью экспозиции хорватской подстекольной живописи, расположившейся по соседству.Экскурсии проводят заведующий отделом наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин и старший научный сотрудник отдела наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко.