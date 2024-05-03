История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры

Фото предоставлены пресс-службой ЕМИИ

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) на праздники подготовил познавательно-развлекательную программу для жителей и гостей города. Мероприятия состоятся на двух площадках музея: в корпусе отечественного искусства на ул. Воеводина, 5 и в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11.В историческом здании Музея ИЗО на улице Вайнера 9 и 10 мая в 12.00 и в 14.00 специалист отдела просвещения ЕМИИ Анастасия Лапина познакомит маленьких ценителей искусства с подвигом, который совершили во время Великой Отечественной войны музейные сотрудники. На экскурсии, которая займет около 40 минут, ребятам расскажут об истории эвакуации экспонатов из Государственного Эрмитажа в годы войны. Они узнают, как проходили упаковка, погрузка в вагоны и перевозка бесценных предметов искусства, сколько экспонатов хранилось на Вайнера, 11 и чем занимались музейные сотрудники в Свердловске. Кроме этого, ребятам представят некоторые экспонаты, которые перед возвращением сокровищ Эрмитажа в Ленинград подарили Свердловскому музею в благодарность за помощь.Напомним, что после войны Государственный Эрмитаж продолжил сотрудничество с уральским музеем, а в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» — одно из подразделений ЕМИИ — стал спутником Государственного Эрмитажа. Это стало возможно благодаря реконструкции исторического здания, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на улице Вайнера, 11.В эти выходные зрители также смогут увидеть выставку из собрания Государственного Эрмитажа «Альбрехт Дюрер — гений Северного Возрождения», посвященную одному из главных мастеров гравюры в истории мирового искусства.Напомним, что экспозиция открылась в начале апреля и будет представлена в двух частях — с 10 апреля по 23 июня и с 26 июня по 15 сентября. С 26 июня будет произведена ротация экспонатов, поскольку гравюры на бумажных листах нельзя выставлять дольше нескольких месяцев подряд.Также на площадке культурного центра «Эрмитаж-Урал» в праздники пройдет ряд развлекательных мероприятий для детей. 12 мая в полдень специалист отдела просвещения ЕМИИ Дарья Рявкина проведет творческое занятие «Тайны гравюры».«Все знают, как выглядит картина или скульптура. Но мало кто знает, что такое гравюра. Если дать ей краткое определение, это — изображение, созданное с помощью печатной формы. Отпечатки можно получить с пластины и каждый такой оттиск на бумаге повторяет все штрихи, тончайшие детали, нанесенные мастером изначально на металлическую или деревянную основу. Гравюра имеет богатую и интересную историю, а также множество нюансов для ее создания», — говорится в анонсе мероприятия.После историко-познавательной части ребятам будет предложено создать собственную гравюру.Еще два мероприятия подготовили участники Молодежной лаборатории ЕМИИ. Так, 12 мая в 16.00 начнется квест «Волшебные звери: кто они? Откуда? Куда идут?». Занятие пройдет в игровой форме и рассчитано на участие детей 11-13 лет без сопровождения родителей.«Волшебный мир — он такой таинственный… Заклинания, загадки, ожившие картины… А какие необычные животные водятся в этом мире! Как думаете, они похожи на обычных собак, птиц, быков, или они совсем другие? Вам предстоит посетить уроки колдовства, на которых вы познакомитесь с этими зверями поближе — они станут вашими проводниками в мир магического искусства. А в конце нашего путешествия вы сможете поучаствовать в создании коллажа с волшебными животными», — говорится в приглашении на квест.В этот же день в 17.30 здесь пройдет мастер-класс по коллажу «Зверь бумажный, необыкновенный». Ребятам будет предложено создать образы животных в виде коллажа из журнальных вырезок.В корпусе отечественного искусства в праздничные дни продолжат работу две большие выставки. У жителей и гостей города будет возможность послушать кураторские экскурсии по ним.Так, 11 мая в 15.00 начнется кураторская экскурсия по выставке «От завода Гарднера до империи Кузнецовых». В ходе экскурсии речь пойдет о широком спектре частных фарфоровых предприятий Российской империи XVIII — начала XX века — от первого неказенного завода Франца Гарднера, уже на раннем этапе истории выполнившего ответственный заказ императрицы Екатерины II, до крупнейшего в Европе на рубеже XIX-XX веков фарфорового бизнеса Матвея Кузнецова. Разговор о частном русском фарфоре этого времени позволит не только познакомиться с отдельными производствами, но и проследить стилевые изменения на протяжении более полутора столетий отечественного декоративно-прикладного искусства.Экскурсию проведет куратор выставки старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ Анна Афанасьева.12 мая в 14.00 на этой же площадке заведующий сектором экскурсионного обслуживания ЕМИИ Юрий Чудинов проведет открытую экскурсию на тему «Пермь — Екатеринбург. Созвездие художников». Напомним, что в этом году в постоянную экспозицию ЕМИИ включены экспонаты из собрания Пермской государственной картинной галереи — работы Федора Рокотова, Василия Тропинина, Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Ивана Шишкина.Поклонникам живописи будет интересно познакомиться с ними и сравнить их с произведениями великих мастеров изобразительного искусства ХVIII — начала ХХ века из коллекции екатеринбургского музея.