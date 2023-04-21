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Вчера, 13:36

В музей на праздники

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил в праздничные дни ряд мероприятий, которые пройдут на трех площадках культурного учреждения: в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 и в Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 7 мая пройдет сразу два мероприятия для маленьких посетителей музея. В 12.00 здесь начнется музейное занятие «О подвиге музейных сотрудников» для детей в возрасте от пяти лет. Оно будет посвящено истории эвакуации экспонатов из Государственного Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны.

Музейный сотрудник Анастасия Лапина расскажет ребятам, как эвакуировали сокровища Эрмитажа, сколько предметов хранилось в Свердловске и чем занимались музейные сотрудники во время эвакуации. Малышам также будет представлено несколько экспонатов, которые были подарены Эрмитажем Свердловскому музею в благодарность за помощь. В конце занятия, которое продлится один час, ребятам будет предложено сделать открытку в память о подвиге музейных работников.

В музей на праздники

В 14.00 здесь же начнется собрание клуба любителей музея под названием «В глубоком тылу». Мероприятие будет интересно детям в возрасте от 10 лет. Анастасия Лапина в интерьерах мемориальной экспозиции представит ребятам путь, который проделали сотрудники Государственного Эрмитажа из Ленинграда в Свердловск.

«Сначала мы окажемся в грузовом вагоне среди ящиков с музейными ценностями, а потом попадем в рабочий кабинет. Мы познакомимся с воспоминаниями сотрудников о жизни и работе Свердловского филиала Эрмитажа», — говорится в анонсе на сайте музея.

Напомним, что с Санкт-Петербургом и его культурой ЕМИИ связывают давние отношения: во время Великой Отечественной войны именно в здании музея на улице Вайнера, 11 находилась на хранении коллекция Государственного Эрмитажа, вывезенная в эвакуацию.

Для взрослых посетителей музея 7 мая пройдет тематическая экскурсия «Мир на ладони Бога. Библейские сюжеты в искусстве Северной Европы XVII века». Мероприятие в центре «Эрмитаж-Урал» начнется в 14.00.

В музей на праздники

Автор экскурсии сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Татьяна Помазуева расскажет гостям об евангельских сюжетах в творчестве нидерландских, фламандских и голландских мастеров, а также о том, как в работах художников Северного Возрождения религиозные сюжеты переплелись с бытовыми.

«Перед нашими глазами предстанут Христос и Закхей, богач и «нищий, именем Лазарь», апостол Павел и Варнава, апостол от семидесяти, левит, принявший христианство.
У нас будет возможность подробно остановиться на иконографии Страшного Суда, изображения которого встречаются уже во фресковой живописи катакомб IV века. Не останутся без внимания отличительные особенности национальных художественных школ и история бытования картин», — сообщается в анонсе мероприятия.

А 8 мая в 12.00 в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5 пройдет игра-путешествие «Кораблик «Победа». Для ребят подготовлена развлекательная программа, посвященная феномену уральского художественного литья из чугуна.

«Чугунный корабль «Победа» отправляется в путешествие по музею. Мы побываем в зале Уральского художественного литья из чугуна, решим головоломки и загадки в зале русского искусства XVIII — начала XX века. В творческих мастерских нарисуем корабль в технике гризайль, используя черные линеры, белые маркеры и кофе», — говорится в пригласительной аннотации к событию.

Занятие проведет научный сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Марина Попова. Записаться на участие в игре можно по телефону 8 (343) 287-13-79.

В музей на праздники

Кроме того, в выходные горожане и гости города смогут посетить открытые экскурсии по выставкам в Музее наивного искусства — 6 мая и 7 мая в 13.00 по адресу улица Розы Люксембург, 18. Открытые экскурсии по выставке «Земля, небо и их обитатели» пройдут на улице Вайнера, 11 в Большом выставочном зале 6 и 7 мая в 15.00. А центр «Эрмитаж-Урал» приглашает посетителей на открытые экскурсии по гастрольной выставке «Санкт-Петербург в произведениях XVIII — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа» 6 мая в 14.00 и 7 мая в 18.30. Масштабный выставочный проект включает в себя множество реалий, воспроизведенных в живописи, гравюре, скульптуре и фарфоре, непосредственно связанных со строящейся и развивающейся столицей — Санкт-Петербургом — с XVIII по начало XX столетия.

В музей на праздники

Напомним, что выставочный центр «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 — спутник Государственного Эрмитажа и одновременно часть ЕМИИ — открылся в Екатеринбурге 1 июля 2021 года после масштабной реконструкции, которую выполнили специалисты компании «Атомстройкомплекс». Два раза в год главный музей России представляет здесь гастрольные выставки из своих коллекций. Осенью этого года, в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга, из Северной столицы будет отправлена для проведения выставки серия произведений, посвященных Екатерине I и Петру Великому.

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