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Вчера, 13:39

От кошки до птички, от Помпеев до Китая

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) на ближайшие выходные — 13 и 14 апреля — подготовил познавательно-развлекательную программу для жителей и гостей города. Основные мероприятия пройдут на двух площадках музея: в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5 и в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11.

От кошки до птички, от Помпеев до Китая

Уральцы в Европе и история императорских сервизов

В корпусе отечественного искусства в субботу в 13.00 начнется лекция «Уральцы в Академии художеств или 10 тыс. шагов по Европе». Научный сотрудник сектора русского искусства ЕМИИ Алана Гогичаева в рамках проекта «Пермское посольство» расскажет о художниках, чья судьба оказалась связана с уральской глубинкой и европейской художественной культурой.

От кошки до птички, от Помпеев до Китая

Кто из славных жителей города Шадринск стал командором одного из итальянских орденов? Что объединяет двух братьев-художников из Пермской губернии с городом Помпеи? И как потомственный уральский живописец оказался свидетелем движения Джузеппе Гарибальди? Обо всем этом посетители музея смогут узнать на лекции.

От кошки до птички, от Помпеев до Китая

Здесь же в 15.00 стартует кураторская экскурсия по выставке «От завода Гарднера до империи Кузнецовых». Речь пойдет о широком спектре частных фарфоровых предприятий Российской империи XVIII — начала XX века: от первого неказенного завода Франца Гарднера, уже на раннем этапе истории выполнившего ответственный заказ императрицы Екатерины II, до крупнейшего в Европе на рубеже XIX-XX веков фарфорового бизнеса Матвея Кузнецова. Разговор о частном русском фарфоре этого времени позволит не только познакомиться с отдельными производствами, но и проследить стилевые изменения на протяжении более полутора столетий отечественного декоративно-прикладного искусства.

Экскурсию проведет куратор выставки старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ Анна Афанасьева.

От кошки до птички, от Помпеев до Китая

Древняя музыка Поднебесной и птички для малышей

На площадке культурного центра «Эрмитаж-Урал» в субботу в 12.30 начнется концерт «Изысканный дух великой древности». Мероприятие проводится при поддержке Института Конфуция УрФУ.

«Музыкальная культура Китая — одна из древнейших в мире, сохраняющая и по сей день живую традицию. Во время встречи у вас появится возможность познакомиться с цитрой «гуцинь» — инструментом, история которого насчитывает более 3 тыс. лет. Игру на цинь нередко называют «квинтэссенцией всех видов музыкального искусства» в Китае», — сообщается в анонсе мероприятия.

Встреча ценителей древней музыки пройдет в формате камерного концерта-лекции. Мероприятие проведет кандидат искусствоведения исполнитель и преподаватель игры на цитре гуцинь, флейтах сяо, дицзы и сюнь, руководитель ансамбля «Ба инь», руководитель класса китайской музыки научно-творческого центра «Музыкальные культуры мира» Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Анастасия Новоселова. В рамках встречи она расскажет об истории цитры и ее роли в современной музыкальной культуре Китая, а также представит слушателям несколько классических композиций.

От кошки до птички, от Помпеев до Китая

На этой же площадке 14 апреля в 12.00 пройдет занятие для детей в возрасте от шести лет. Специалист отдела просвещения ЕМИИ Анастасия Лапина познакомит малышей с таким жанром живописи, как анималистика.

«В анималистике главным мотивом являются животные, птицы, рыбы и насекомые. Мы расскажем о происхождении анимализма, значении этого жанра для общества и о том, какие мысли скрываются в анималистических работах. Конечно, посмотрим произведения западноевропейских художников, где изображены разные животные», — сообщается в анонсе мероприятия.

После этого на мастер-классе ребята смогут изобразить пушистого кота с помощью акварели и трубочек. Продолжительность занятия — один час.

От кошки до птички, от Помпеев до Китая

В 13.00 здесь пройдет очередная встреча клуба Orientalica, посвященная особому направлению в искусстве Китая — экспортному искусству.

«Предметы этого круга, в изобилии попадающие на европейский художественный рынок на протяжении нескольких столетий, обусловили не только популярность китайского искусства, но и определили особенный характер китайского стиля в XVIII веке, играющего в подражание Китаю, но часто очень отдаленного от подлинного образа Поднебесной», — говорится в анонсе мероприятия.

В рамках первой встречи из цикла, посвященного стилю шинуазри в европейском искусстве, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, старший преподаватель кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров расскажет о феномене экспортного искусства Китая, основных его направлениях, художественных особенностях, причинах европейского внимания к отдельным его видам.

От Апокалипсиса до наследия

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» в эти выходные зрители также смогут увидеть выставку из собрания Государственного Эрмитажа «Альбрехт Дюрер — гений Северного Возрождения», посвященную одному из главных мастеров гравюры в истории мирового искусства.

От кошки до птички, от Помпеев до Китая

Экспозиция открылась на этой неделе и будет представлена в двух частях: с 10 апреля по 23 июня 2024 года и с 26 июня по 15 сентября 2024 года. С 26 июня будет произведена ротация экспонатов, поскольку гравюры на бумажных листах нельзя выставлять дольше нескольких месяцев подряд.

Выставка состоит из нескольких разделов, которые позволяют показать особенности творческого метода Дюрера, его подход к разработке традиционных тем и решению абсолютно новых для немецких художников задач.

От кошки до птички, от Помпеев до Китая

Художественное наследие Альбрехта Дюрера (1471-1528) охватывает почти 100 картин, около 1 тыс. акварелей и рисунков, более 100 гравюр на металле, примерно 350 ксилографий и более 400 книжных иллюстраций. Государственный Эрмитаж обладает одним из самых репрезентативных собраний резцовых гравюр и ксилографий Альбрехта Дюрера, которые стали основой выставки и рассказывают о непревзойденном мастерстве художника в этой области. Листы отобраны таким образом, чтобы показать все многообразие техник и направлений работы художника.

От кошки до птички, от Помпеев до Китая

Напомним, что в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» — одно из подразделений ЕМИИ — стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на улице Вайнера, 11.
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