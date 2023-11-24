Коллекционеры, финисаж для императрицы, наивные котики

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) на ближайший вечер, а также на выходные дни, 23 и 24 марта, подготовил познавательно-развлекательную программу для жителей и гостей города. Мероприятия пройдут на трех площадках музея: в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 и Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18.
Так, 23 марта в 13.00 в корпусе отечественного искусства начнется лекция Пьера-Кристиана Броше «История музейного и частного коллекционирования в России» в рамках Всероссийской лаборатории культурных проектов Culturalica.
Пьер-Кристиан Броше — руководитель профиля «Кураторство и арт-менеджмент» в Институте развития креативных индустрий, куратор направления «Современное искусство» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, руководитель юнита HSE MUSEUMS LAB в Лаборатории дизайна НИУ ВШЭ, коллекционер и организатор выставок современного искусства, телеведущий на канале «Россия-К», книжный издатель, кинопродюсер, путешественник.
«История искусства непосредственно связана с вкладом и ролью коллекционеров. Это можно отследить еще с XV века, начиная с Италии и далее по всей Европе. В России роль коллекционера также связана с историей искусства и с музеями. Но в XVII веке мы увидим серьезное различие между так называемым космополитизмом, именно интересом к западному искусству, и национализмом, интересом к русскому искусству, который появится ближе к концу XIX века. После революции коллекционеры практически исчезают и мы наблюдаем за возросшей тогда ролью иностранцев в 1960-1970 годах, обратившихся к русскому и советскому искусству. Сегодня молодые коллекционеры собирают в основном современное искусство и молодых художников и, скорее всего, формируют вкус и историю искусства России XXI века», — сообщается в анонсе мероприятия.
В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 23 и 24 марта пройдут заключительные дни работы выставки «Екатерина I — наследница дел Петра Великого». Напомним, что совместный проект Государственного Эрмитажа и ЕМИИ стартовал в ноябре прошлого года, в ходе Дней Эрмитажа на Урале, и был приурочен к исторической дате основания Екатеринбурга.
Перед завершением выставки для почитателей искусства и истории XVIII века сотрудники ЕМИИ подготовили мероприятие, которое начнется 23 марта в 16.30. В ходе него гости смогут познакомиться с искусством, связанным с Екатериной I и Петром I, а также узнать больше об их повседневной жизни. Для участников вечера также подготовлены увлекательный квиз «Подвиги сердца», кофе-брейк и памятный подарок от музея.
В эти же пройдут заключительные экскурсии выставки одного шедевра «Исполиновы горы. Каспар Давид Фридрих». В рамках финисажа 24 марта в 14.00 в культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет экскурсия «Скалистые горы, где спят облака», посвященная мотиву гор в западноевропейской живописи XV-XX веков. А в 15.00 состоится концерт произведений композиторов-романтиков «Вершины романтизма».
Также 24 марта посетители музея смогут принять участие в очередной встрече клуба Orientalica 2.0. В 13.00 в центре «Эрмитаж-Урал» начнется лекция «Китай Европе: экспортное искусство Поднебесной XVI-XVII веков».
«Очередная встреча посвящена особому направлению в искусстве Китая — экспортному искусству. Предметы этого круга, в изобилии попадающие на европейский художественный рынок на протяжении нескольких столетий, обусловили не только популярность китайского искусства, но и определили особенный характер китайского стиля в XVIII веке, играющего в подражание Китаю, но часто очень отдаленного от подлинного образа Поднебесной», — сообщается в анонсе мероприятия.
В рамках первой встречи из цикла, посвященного стилю шинуазри в европейском искусстве, участники узнают о феномене экспортного искусства Китая, основных его направлениях, художественных особенностях, причинах европейского внимания к отдельным его видам. Мероприятие проведет кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, старший преподаватель кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров.
В Музее наива 22 марта в 18.00 пройдет кураторская экскурсия старшего научного сотрудника отдела наивного искусства ЕМИИ Елены Тимошенко «Добрый художник — Юрий Шеров и его Провинциальный репортаж». Напомним, что выставка обнинского художника-примитивиста открылась
в Музее наива на этой неделе. В залах музея представлено 50 избранных живописных произведений Юрия Шерова, которые кураторы сопроводили репортажным, авторским и кураторским комментариями. Через произведения художника и тексты зритель может погрузиться в тихую и размеренную жизнь обитателей провинциального городка.
24 марта в 13.00 заведующий отделом наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин проведет кураторскую экскурсию «Тайны второго этажа» по выставке «Провинциальный репортаж» и по постоянной части экспозиции хорватской подстекольной живописи, расположившейся по соседству.
Напомним, что после завершения выставки «Генеральное поступление» в постоянную экспозицию Музея наивного искусства вошли 24 избранных произведения самых ярких представителей Хлебинской школы, начиная с классиков хорватского и мирового наивного искусства и заканчивая современными представителями феномена. Среди представленных авторов — Иван Генералич, Мийо Ковачич, Иван Веченай, Иван Лацкович, Нада Швегович-Будай, Владимир Иванчан, Степан Иванец, Дражен Тетец.