Коллекционеры, финисаж для императрицы, наивные котики

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 26 ноября пройдет лекция ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 26 ноября пройдет лекция «Тюркери в искусстве Европы первой половины XIX века»

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня пройдет лекция ...

В Екатеринбургском музее ИЗО пройдет лекция об истории наивного искусства в XVII-XIX веках

В Музее наива в Екатеринбурге пройдет лекция о произведениях народного искусства на картинах русских художников

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 пройдет ...