Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов

УрБК, Москва, 22.11.2024. Количество жалоб в ЦБ россиян, чьи банковские карты отключают от обслуживания из-за ...

Россияне стали чаще жаловаться ЦБ на необоснованную блокировку банковских карт

ФСБ и МВД могут получить право блокировать банковские счета без суда на 10 дней

УрБК, Москва, 13.10.2021. Росфинмониторинг предложил внедрить внесудебный механизм блокировки банковских счетов и карт ...