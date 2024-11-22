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Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов

УрБК, Москва, 19.06.2025. Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов. К властям обратился профсоюз работников платформенной экономики «Новый труд», сообщив, что в результате усиления финансового контроля банки стали часто блокировать счета, карты и переводы по формальным основаниям, создавая препятствия бизнесу, сообщают «Ведомости».

В профсоюзе отметили, что инциденты с блокировками на текущий момент никак не регулируются, а техподдержка банков не может оказать своевременной помощи. Для решения вопроса профсоюз предлагает создать «неприкосновенный баланс», который можно будет использовать для оплаты крупных покупок в качестве физлиц и выплаты заработной платы работникам даже в случае блокировки счета.

Согласно данным агентства мониторинга СМИ и соцсетей «Прессиндекс», приведенных профсоюзом, открытые источники с мая прошлого года по май текущего года зафиксировали почти 29,5 тыс. жалоб на блокировки.

По словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, рост блокировок связан с борьбой с мошенничеством и автоматизацией банковских систем. Он согласен с тем, что это не должно затрагивать интересы законопослушных граждан. Однако на данный момент, по его мнению, единственным решением является запас наличных денег.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, в свою очередь, отметил, что никаких пиковых значений по работе государства с самозанятыми и ИП на данный момент не наблюдается.
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