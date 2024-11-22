Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов

УрБК, Москва, 22.11.2024. Количество жалоб в ЦБ россиян, чьи банковские карты отключают от обслуживания из-за ...13.10.2021 ФСБ и МВД могут получить право блокировать банковские счета без суда на 10 дней
УрБК, Москва, 13.10.2021. Росфинмониторинг предложил внедрить внесудебный механизм блокировки банковских счетов и карт ...26.08.2021 Верховный суд РФ запретил блокировать личные счета должников без судебного постановления
УрБК, Москва, 26.08.2021. Верховный суд (ВС) РФ постановил, что сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) не имеют ...13.06.2019 Банки стали использовать новый инструмент для блокировки счетов физлиц
УрБК, Москва, 13.06.2019. Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки счетов физических лиц. ...25.11.2013 Минфин РФ: ФНС должна из собственного кармана платить за неправомерную блокировку счетов
УрБК, Москва, 25.11.2013. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ должна платить за незаконную блокировку счетов компаний ...