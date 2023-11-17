Чужие карты

С апреля 2022 года российская платежная система существует обособленно от остального мира: российский «пластик», включая эмитированные отечественными банками карты систем VISA и MasterCard, не действует за рубежом, а карты иностранных банков не работают в России. Для многих жителей страны такая ситуация создала проблемы с проведением трансграничных платежей, которые до апреля 2022 года успели стать привычным способом оплаты сервисов, товаров и услуг на зарубежных платформах. Полтора года работы в таких условиях создали компенсаторные механизмы, позволяющие обходить ограничения как за счет появления отечественных сервисов, дающих возможность оплачивать услуги зарубежных компаний в рублях (так, некоторые российские агрегаторы научились бронировать гостиницы или авиабилеты зарубежных компаний), так и за счет резкого роста числа банковских карт, открытых россиянами за рубежом.
Согласно данным Федеральной налоговой службы, на конец октября 2023 года примерно 10% россиян имеют счета в зарубежных банках, и порядка 30% из них были открыты за 10 месяцев последнего года. Абсолютное большинство из этих счетов — карточные. Согласно данным
Anderida Financial Group, большая часть всех новых карточных счетов приходится всего на шесть стран — Казахстан, Турцию, Армению, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.
Как правило, карты используются либо для мелких покупок в интернете (начиная с магазинов приложений Apple и Google и заканчивая оплатой подписки на боты GPT и компьютерные игры в Steam), либо для туристических поездок — от оплаты билетов на сайтах иностранных авиакомпаний или бронирования отелей на привычных площадках, таких как Booking или Airbnb, до расчетов в магазинах за рубежом.
Отметим, что в течение 2022 года основным способом оформления зарубежной карты был выезд в страну-эмитент. Появилось даже направление «карточного туризма»: российские турфирмы предлагали своим клиентам совместить отдых в Турции, Грузии, Армении или Узбекистане с получением местной карты. В Астану из Екатеринбурга даже отправлялись автобусные туры на уикенд: выпить кофе в Starbucks, съесть бургер в McDonald’s, посетить ушедшие из России торговые сети и оформить карту, работающую за рубежом.
В 2023 году ситуация серьезно изменилась. Опасаясь вторичных санкций, практически все страны серьезно усложнили процедуру получения карты. Так, в Казахстане в 2022 году высокотехнологичные местные банки выдавали «пластик» по доверенности без личного присутствия человека в офисе. Затем понадобилось сначала личное присутствие, потом — процедура идентификации, требовавшая несколько суток, потом — получение ИИН, что подразумевало личное посещение местного аналога МФЦ. В 2023 году с россиян начали требовать вид на жительство и подтвержденный источник доходов, что привело к остановке «карточного туризма» в Казахстане.
Аналогичная ситуация сложилась и в Армении. Если в первой половине 2022 года карты россиянам выдавало больше половины всех банков Армении, то уже к лету их число уменьшилось до одного, сроки выдачи выросли с одного дня до семи, в число документов стала входить декларация 2-НДФЛ, а стоимость оформления увеличилась до 20-30 тыс. руб. без учета авиабилета и проживания в Ереване. В Турции правила выдачи россиянам менялись с такой калейдоскопической частотой, что уследить за ними было очень непросто. В результате уже к началу 2023 года «карточный туризм» превратился из общераспространенной практики в некоторую экзотику.
В то же время услугу по выпуску карт, работающих за рубежом, начали предоставлять отечественные кредитные организации. В интернете действует немало сервисов, которые предлагают получить карту казахстанского или киргизского банка за 20-80 тыс. руб. при сроке ожидания в несколько дней. Правда, опрошенные УрБК эксперты относятся к таким предложениям с известной долей скепсиса: как правило, это предполагает общение через анонимные Telegram-каналы и полную предоплату услуг без каких-либо гарантий получения карты. Не исключено, что и сервисы, и предложения могут оказаться мошенническими конторами по выманиваю денег у доверчивых граждан.
Одновременно банки второго-третьего эшелона формируют более конкурентные предложения. У них работающие за рубежом VISA или MasterCard можно получить за сумму в 20-30 тыс. руб. при сроке ожидания выпуска порядка месяца при полной прозрачности процедуры и гарантии совершения сделки. При этом эмитентами карт могут выступать банки таких экзотических стран, как Черногория, Индонезия, Лаос, Вьетнам или Бангладеш.
Следует отметить, что с точки зрения российского законодательства карта, открытая в иностранном банке, по умолчанию является банковским счетом. Даже если на ней лежит незначительная сумма, само наличие такого счета является обязательным для декларирования. Согласно части 2 статьи 12 и части 10 статьи 28 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», граждане России, постоянно проживающие в стране и являющиеся налоговыми резидентами, обязаны уведомлять налоговые органы об открытии и закрытии счетов в иностранных банках, а также сообщать реквизиты своих счетов. Сделать это необходимо в течение месяца с даты открытия счета.
Форма и форматы уведомления утверждены приказом ФНС России от 24 апреля 2020 года № ЕД-7-14/272 «Об утверждении форм, форматов уведомлений об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и способа их представления резидентом налоговому органу, формы уведомления о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось».
Подать уведомление можно лично, отправив соответствующий документ по почте или в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. В налоговой инспекции советуют использовать именно последний способ.
Также обладание картой зарубежного банка влечет за собой и иные обязанности перед налоговой инспекцией. Раз в год владелец счета в зарубежном банке обязан подать в налоговую декларацию выписку о движении средств на счетах. Сделать это можно, заказав документ в иностранном банке. Нужно отметить, что у большинства финансовых организаций эта услуга платная и получить выписку может оказаться не самым простым делом, так как законодательство некоторых стран в области хранения конфиденциальной информации исключает отправку таких документов по электронной почте.
Впрочем, большинства российских владельцев иностранных банковских карт эта необходимость не касается, так как налоговое законодательство РФ освобождает от этой обязанности граждан, у которых остатки по счетам в рублевом эквиваленте не превысили 600 тыс. руб. за год.
Кроме того, если на средства на зарубежной карте банк начислит проценты, то их в качестве дохода нужно будет отразить в декларации 3-НДФЛ, самостоятельно подать эти сведения в налоговую и заплатить с них подоходный налог. Чтобы освободить себя от этой обязанности, эксперты советуют не заводить карты, на остаток на которых начисляются проценты: дохода будет не много, а мороки может оказаться избыточное количество.
Также владельцам зарубежных карт нужно помнить, что за нарушение налогового и валютного законодательства предусмотрены достаточно жесткие санкции. Они могут наступить и за отсутствие уведомлений, и за нарушение сроков их подачи, а также за отсутствие подтверждающих документов.
В частности, нарушение резидентом формы уведомления об открытии/закрытии/изменении реквизитов счета (вклада) или месячного срока представления этого уведомления может привести к наложению на гражданина административного штрафа в размере от 1 до 1,5 тыс. руб. Если не подать такое уведомление, то размер штрафа увеличится до 4-5 тыс. руб. Минимальный штраф предусмотрен за нарушение гражданами срока представления отчета о движении средств по зарубежным счетам — он составляет от 300 до 3 тыс. руб., в зависимости от длительности просрочки. Максимальный штраф за нарушение норм валютного регулирования составляет 100% от суммы операции.