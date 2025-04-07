Интернет-маркетолог Илья Маненков о том, заменят ли AI-ассистенты рекламные агентства

Интернет-маркетолог Илья Маненков



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Фото предоставлено Ильей Маненковым

Автоматизацией рекламы и маркетинга уже никого не удивить, это уже не фантазии, а реальность. Сегодня мы видим, как нажатием нескольких кнопок запускаются рекламные кампании в Яндекс Директ, как за секунды генерируются рекламные креативы, на создание которых раньше уходили дни, при помощи искусственного интеллекта можно за секунды провести анализ данных. Но смогут ли эти нейронные сети заменить человека?Думаю, пока говорить об этом преждевременно. Мы видим то, что ИИ заменяет тех, кто работает на «автопилоте», не погружаясь глубоко в проекты. При этом, мыслящие нестандартно эксперты остаются востребованными и используют нейросети как инструмент повышения своей эффективности.Конечно, многие процессы с приходом AI стали значительно проще, при этом и сами специалисты по рекламе быстро адаптируются к современным реалиям. Рекламные агентства сталкиваются с давлением со стороны маркетинговых платформ, но в конечном счете, пожертвовав маржой, могут масштабироваться и заработать при помощи AI-ассистентов гораздо больше.Сейчас мы можем наблюдать, как происходит некий симбиоз маркетологов с AI: люди делегируют роботам рутинные задачи, а сами сосредотачиваются на креативе и проработке стратегии. Нейросеть может решать типовые задачи, но уникальные идеи рождаются только в человеческом мозгу. Представьте ситуацию: ИИ создает рекламу для компании по продаже каркасных домов, а на креативах вы видите строительство многоэтажки, либо вам нужно решить кризисную ситуацию, связанную с репутацией компании, а нейросеть просто выдаст шаблонный ответ. И только настоящий профессионал с полным погружением в ваш бизнес сможет решить вопрос и запустить эффективную рекламу.Совершать ошибки — вот что поистине объединяет и людей, и машин. ИИ генерирует креативы с «артефактами»: тексты, которые кажутся логичными системе, но абсурдны для аудитории. Алгоритм не заметит, что слоган пересекается с культурными табу, или что метафора неуместна. Люди тоже ошибаются, но их главное преимущество — способность понять причину провала и быстро скорректировать курс.Рынок будет меняться, но итог зависит от выбора каждого. Клиенты с базовыми запросами перейдут на платформы с AI — это дешевле и быстрее. Но те, кто ценит индивидуальность, продолжат работать с агентствами и маркетологами. Технологии не отменяют спроса на глубокое понимание бизнеса, эмоций аудитории и готовность идти против алгоритмов.Искусственный интеллект — не соперник, а инструмент. Он переведет отрасль на новый уровень, но последнее слово останется за человеком. Вопрос не в том, «заменят ли нас», а в том, кто успеет перестроиться. Те, кто научится дополнять AI, а не конкурировать с ним, не просто выживут — они задают тренды следующего десятилетия.