Анна Тарасенко: Внедрение ИИ в креативные индустрии приведет к значительным структурным изменениям

Фото предоставлено Анной Тарасенко

В креативном секторе наблюдается стремительный рост числа организаций, внедряющих искусственный интеллект в свою работу. Согласно данным McKinsey, в 2024 году на 31% больше компаний использовали нейросети как минимум в одной бизнес-функции по сравнению с предыдущим годом. Исследование онлайн-школ XYZ и Bang Bang Education показывает, что применение нейросетей в креативной сфере способствует автоматизации 23% рабочих процессов. О том, как еще искусственный интеллект влияет на креативные индустрии, рассказывает консультант практики «Государственных и социальных инициатив» Рексофт Консалтинг Анна Тарасенко.— Ранее считалось, что автоматизация затронет преимущественно физический труд, в то время как творчество, в том числе создание контента, останется за человеком. Сегодня же такие утверждения вызывают некоторую иронию: технологии демонстрируют гораздо большую эффективность в создании, например, графических материалов, чем в таких задачах, как полная замена водителя в сложных транспортных условиях.Нужно помнить, что для ИИ крайне важно иметь обширную базу данных для обучения — технологии способны создавать образы, комбинируя уже существующие референсы. Однако технологии не в силах создать абсолютно уникальный и ранее не существовавший опыт. В свое время Габриэль Бонёр Шанель предложила новые силуэты женской одежды, основываясь на своем видении того, как женщина ее эпохи может выглядеть одновременно комфортно и элегантно. Она отказалась от корсетов и ввела в женский гардероб брюки, став новатором и создав одновременно и уникальный опыт для женщин, и фирменный стиль своего бренда. Способность создавать новое, чувствовать тренды и запросы, не имея при этом существующих примеров, скорее всего, останется прерогативой человека-творца.ИИ позволяет специалистам сосредоточиться на более сложных и креативных аспектах работы, забирая на себя часть рутинных операций. В графическом дизайне ИИ может автоматически удалять фон с изображений, ретушировать фотографии, подбирать цветовые схемы или генерировать варианты логотипов, оставляя финальное творческое решение за дизайнером. В копирайтинге и маркетинге алгоритмы способны писать черновики текстов для блогов, рекламных объявлений и переводов, а также предлагать заголовки, оптимизированные под SEO, экономя тем самым время авторов. В сфере видеомонтажа ИИ может автоматически нарезать ролики, улучшать качество изображения, синхронизировать звук и даже предлагать наиболее удачные кадры, облегчая работу монтажеров.— Развитие искусственного интеллекта действительно способствует формированию нового технологического уклада, который характеризуется интеграцией интеллектуальных систем в различные сферы экономики и общества. В креативных индустриях это выражается в изменении подходов к созданию и распространению контента, а также появлении новых бизнес-моделей и трансформации профессиональных ролей. Кроме того, для генерации контента особое значение приобретает четкая формулировка задач и предоставление необходимых референсов. В связи с этим, управление данными, будь то внешние источники или результаты творческой деятельности команды, становится особенно важной задачей.С развитием ИИ в креативном секторе также трансформируются профессиональные роли. Например, появились такие специальности, как промпт-инженер, который занимается разработкой точных запросов для работы с генеративными моделями, AI-креативный продюсер, управляющий процессом создания контента с участием ИИ, и цифровой куратор, ответственный за адаптацию и отбор искусственно созданных материалов. Кроме того, компании все чаще привлекают специалистов по этике ИИ для оценки корректности работы алгоритмов и их влияния на аудиторию.— С внедрением искусственного интеллекта в креативные индустрии можно ожидать значительных структурных изменений. Во-первых, это изменение профессиональных ролей. Появляются новые специальности, связанные с разработкой и управлением ИИ-инструментами, а также трансформируется функционал существующих профессий. Например, редакторы теперь не только пишут тексты, но и работают с генеративными языковыми моделями, а дизайнеры используют ИИ для быстрого прототипирования и адаптации графики.Во-вторых, с распространением технологий ИИ появляются новые бизнес-модели. Платформы, использующие ИИ для персонализации и создания контента, становятся все более популярными. Уже сегодня существуют сервисы вроде Runway, предлагающего AI-инструменты для видеомонтажа, Midjourney и DALL-E для генерации изображений, ChatGPT и Jasper для составления текстов. Эти платформы меняют подход к созданию контента, позволяя автоматизировать рутинные задачи и предлагать клиентам персонализированные решения.Третьим важным изменением является увеличение конкуренции. Доступность ИИ-инструментов упрощает создание визуального, текстового и аудиоконтента, что усиливает конкуренцию среди креативных специалистов. Например, рынок иллюстраций уже столкнулся с потоком работ, сгенерированных с помощью Midjourney, что привело к снижению спроса на традиционные стоковые изображения.Чтобы выделиться в этой новой реальности, создатели контента должны развивать уникальность и экспертизу, которые пока сложно воспроизвести алгоритмам. Кроме того, важно не только генерировать, но и грамотно отбирать, комбинировать и адаптировать материалы под конкретные задачи. Работа с личным брендом через социальные сети и экспертное позиционирование также поможет выделиться на фоне массового ИИ-контента. Наконец, освоение новых технологий позволит специалистам оставаться конкурентоспособными. Например, фотографы могут применять нейросети для стилизации снимков, а копирайтеры — для ускоренного чернового написания текстов.Я уверена, что наступит время, когда ценность уникального и неидеального контента начнет возрастать. На фоне безупречно структурированных и стилистически выверенных, но однотонных текстов, сгенерированных искусственным интеллектом, живой и человечный язык журналиста с нотками эмоциональной окраски и отсылками к личному опыту может вызвать большее доверие у аудитории. Несмотря на возрастающую технократичность, люди тянутся к людям.— Работники креативного сектора, чьи задачи могут быть автоматизированы с помощью искусственного интеллекта, получают возможность переориентироваться на несколько новых направлений. Одним из них является использование своего опыта для создания и адаптации ИИ-инструментов под специфические задачи. Например, дизайнеры могут разрабатывать кастомные нейросети для брендов, обучая их фирменному стилю, а журналисты могут настраивать алгоритмы автоматического написания новостей в соответствии с редакционными стандартами. Такие компании, как Adobe, уже нанимают специалистов по AI-тюнингу для интеграции ИИ в свои продукты.Еще одним направлением становится обучение других специалистов работе с ИИ-инструментами, а также предоставление консультаций и технической поддержки. Курсы по работе с такими инструментами, как Midjourney, ChatGPT и Runway, становятся все более востребованными. На обучающих онлайн-платформах появляются программы по AI-копирайтингу и AI-дизайну, где опытные специалисты обучают новичков эффективному использованию ИИ в профессии.Кроме того, отбор, оценка и управление контентом, созданным с помощью ИИ, также становятся важными задачами. Например, киностудии и издательства нанимают кураторов, которые отсеивают «сырой» AI-контент, адаптируют его под бренд и корректируют с учетом контекста. Netflix, например, тестирует ИИ для написания сценарных заготовок, которые затем дорабатываются живыми редакторами.Также развивается участие в проектах на стыке технологий и искусства, где ценится сочетание технических навыков и творческого подхода. Это приводит к появлению новых профессий, где креативщики объединяют свой опыт с возможностями ИИ. Например, «цифровые художники», работающие с генеративными изображениями, создают NFT-проекты, а в музыкальной индустрии набирает популярность AI-саунд-дизайн, где композиторы используют алгоритмы для генерации аудиотреков, добавляя уникальные элементы вручную.