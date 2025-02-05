УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
VIP-Интервью
Сегодня, 12:13

Анна Тарасенко: Внедрение ИИ в креативные индустрии приведет к значительным структурным изменениям

Анна Тарасенко: Внедрение ИИ в креативные индустрии приведет к значительным структурным изменениямНа вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила консультант практики «Государственных и социальных инициатив» Рексофт Консалтинг Анна Тарасенко.

В креативном секторе наблюдается стремительный рост числа организаций, внедряющих искусственный интеллект в свою работу. Согласно данным McKinsey, в 2024 году на 31% больше компаний использовали нейросети как минимум в одной бизнес-функции по сравнению с предыдущим годом. Исследование онлайн-школ XYZ и Bang Bang Education показывает, что применение нейросетей в креативной сфере способствует автоматизации 23% рабочих процессов. О том, как еще искусственный интеллект влияет на креативные индустрии, рассказывает консультант практики «Государственных и социальных инициатив» Рексофт Консалтинг Анна Тарасенко.

— Как, по вашему мнению, развитие ИИ может сказаться на креативных индустриях в краткосрочной перспективе? Можно ли говорить о вытеснении работников, занятых в креативных индустриях, с рынка? Есть ли основания ожидать массовых сокращений создателей контента различных видов?

— Ранее считалось, что автоматизация затронет преимущественно физический труд, в то время как творчество, в том числе создание контента, останется за человеком. Сегодня же такие утверждения вызывают некоторую иронию: технологии демонстрируют гораздо большую эффективность в создании, например, графических материалов, чем в таких задачах, как полная замена водителя в сложных транспортных условиях.

Нужно помнить, что для ИИ крайне важно иметь обширную базу данных для обучения — технологии способны создавать образы, комбинируя уже существующие референсы. Однако технологии не в силах создать абсолютно уникальный и ранее не существовавший опыт. В свое время Габриэль Бонёр Шанель предложила новые силуэты женской одежды, основываясь на своем видении того, как женщина ее эпохи может выглядеть одновременно комфортно и элегантно. Она отказалась от корсетов и ввела в женский гардероб брюки, став новатором и создав одновременно и уникальный опыт для женщин, и фирменный стиль своего бренда. Способность создавать новое, чувствовать тренды и запросы, не имея при этом существующих примеров, скорее всего, останется прерогативой человека-творца.

ИИ позволяет специалистам сосредоточиться на более сложных и креативных аспектах работы, забирая на себя часть рутинных операций. В графическом дизайне ИИ может автоматически удалять фон с изображений, ретушировать фотографии, подбирать цветовые схемы или генерировать варианты логотипов, оставляя финальное творческое решение за дизайнером. В копирайтинге и маркетинге алгоритмы способны писать черновики текстов для блогов, рекламных объявлений и переводов, а также предлагать заголовки, оптимизированные под SEO, экономя тем самым время авторов. В сфере видеомонтажа ИИ может автоматически нарезать ролики, улучшать качество изображения, синхронизировать звук и даже предлагать наиболее удачные кадры, облегчая работу монтажеров.

— Можно ли в связи с развитием ИИ говорить о новом технологическом укладе?

— Развитие искусственного интеллекта действительно способствует формированию нового технологического уклада, который характеризуется интеграцией интеллектуальных систем в различные сферы экономики и общества. В креативных индустриях это выражается в изменении подходов к созданию и распространению контента, а также появлении новых бизнес-моделей и трансформации профессиональных ролей. Кроме того, для генерации контента особое значение приобретает четкая формулировка задач и предоставление необходимых референсов. В связи с этим, управление данными, будь то внешние источники или результаты творческой деятельности команды, становится особенно важной задачей.

С развитием ИИ в креативном секторе также трансформируются профессиональные роли. Например, появились такие специальности, как промпт-инженер, который занимается разработкой точных запросов для работы с генеративными моделями, AI-креативный продюсер, управляющий процессом создания контента с участием ИИ, и цифровой куратор, ответственный за адаптацию и отбор искусственно созданных материалов. Кроме того, компании все чаще привлекают специалистов по этике ИИ для оценки корректности работы алгоритмов и их влияния на аудиторию.

— Какие структурные изменения рынка креативных индустрий сейчас можно выделить?

— С внедрением искусственного интеллекта в креативные индустрии можно ожидать значительных структурных изменений. Во-первых, это изменение профессиональных ролей. Появляются новые специальности, связанные с разработкой и управлением ИИ-инструментами, а также трансформируется функционал существующих профессий. Например, редакторы теперь не только пишут тексты, но и работают с генеративными языковыми моделями, а дизайнеры используют ИИ для быстрого прототипирования и адаптации графики.

Во-вторых, с распространением технологий ИИ появляются новые бизнес-модели. Платформы, использующие ИИ для персонализации и создания контента, становятся все более популярными. Уже сегодня существуют сервисы вроде Runway, предлагающего AI-инструменты для видеомонтажа, Midjourney и DALL-E для генерации изображений, ChatGPT и Jasper для составления текстов. Эти платформы меняют подход к созданию контента, позволяя автоматизировать рутинные задачи и предлагать клиентам персонализированные решения.

Третьим важным изменением является увеличение конкуренции. Доступность ИИ-инструментов упрощает создание визуального, текстового и аудиоконтента, что усиливает конкуренцию среди креативных специалистов. Например, рынок иллюстраций уже столкнулся с потоком работ, сгенерированных с помощью Midjourney, что привело к снижению спроса на традиционные стоковые изображения.

Чтобы выделиться в этой новой реальности, создатели контента должны развивать уникальность и экспертизу, которые пока сложно воспроизвести алгоритмам. Кроме того, важно не только генерировать, но и грамотно отбирать, комбинировать и адаптировать материалы под конкретные задачи. Работа с личным брендом через социальные сети и экспертное позиционирование также поможет выделиться на фоне массового ИИ-контента. Наконец, освоение новых технологий позволит специалистам оставаться конкурентоспособными. Например, фотографы могут применять нейросети для стилизации снимков, а копирайтеры — для ускоренного чернового написания текстов.

Я уверена, что наступит время, когда ценность уникального и неидеального контента начнет возрастать. На фоне безупречно структурированных и стилистически выверенных, но однотонных текстов, сгенерированных искусственным интеллектом, живой и человечный язык журналиста с нотками эмоциональной окраски и отсылками к личному опыту может вызвать большее доверие у аудитории. Несмотря на возрастающую технократичность, люди тянутся к людям.

— Куда можно будет направить высвобождающихся работников креативного сектора, в первую очередь, технически участвующих в создании контента?

— Работники креативного сектора, чьи задачи могут быть автоматизированы с помощью искусственного интеллекта, получают возможность переориентироваться на несколько новых направлений. Одним из них является использование своего опыта для создания и адаптации ИИ-инструментов под специфические задачи. Например, дизайнеры могут разрабатывать кастомные нейросети для брендов, обучая их фирменному стилю, а журналисты могут настраивать алгоритмы автоматического написания новостей в соответствии с редакционными стандартами. Такие компании, как Adobe, уже нанимают специалистов по AI-тюнингу для интеграции ИИ в свои продукты.

Еще одним направлением становится обучение других специалистов работе с ИИ-инструментами, а также предоставление консультаций и технической поддержки. Курсы по работе с такими инструментами, как Midjourney, ChatGPT и Runway, становятся все более востребованными. На обучающих онлайн-платформах появляются программы по AI-копирайтингу и AI-дизайну, где опытные специалисты обучают новичков эффективному использованию ИИ в профессии.

Кроме того, отбор, оценка и управление контентом, созданным с помощью ИИ, также становятся важными задачами. Например, киностудии и издательства нанимают кураторов, которые отсеивают «сырой» AI-контент, адаптируют его под бренд и корректируют с учетом контекста. Netflix, например, тестирует ИИ для написания сценарных заготовок, которые затем дорабатываются живыми редакторами.

Также развивается участие в проектах на стыке технологий и искусства, где ценится сочетание технических навыков и творческого подхода. Это приводит к появлению новых профессий, где креативщики объединяют свой опыт с возможностями ИИ. Например, «цифровые художники», работающие с генеративными изображениями, создают NFT-проекты, а в музыкальной индустрии набирает популярность AI-саунд-дизайн, где композиторы используют алгоритмы для генерации аудиотреков, добавляя уникальные элементы вручную.

Несмотря на значимость искусственного интеллекта как мощного инструмента, он остается алгоритмом, работающим с уже существующими данными. Настоящее творчество рождается из опыта, эмоций, культурного контекста и интуиции — аспектов, которые пока недоступны машине. Креативные индустрии питаются уникальностью, и ИИ на данный момент лишь дополняет человеческие идеи, но не создает их с нуля. Именно поэтому полноценно заменить человека в подлинном творчестве он не сможет еще долго.

Фото предоставлено Анной Тарасенко
Вернуться в раздел » VIP-интервью
Материалы по теме
05.02.2025 Анна Тарасенко: Внедрение ИИ в креативные индустрии приведет к значительным структурным изменениям

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила консультант практики «Государственных и социальных инициатив» Рексофт ...

15.01.2025 Евгений Потапов об эпохе раннего AI

Самый упоминаемый тренд на 2025 год в области развития искусственного интеллекта — переход к мультимодальному AI. Он ...

01.11.2024 Банк «Точка» вложил 500 млн рублей в сервис, который лишит работы представителей креативных профессий

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2024. Банк для предпринимателей «Точка» вложил 500 млн руб. в покупку генеративной нейросети ...

11.10.2022 Как продвинуть свой бренд

В мире современных технологий чем больше людей узнают о вас, тем больше возможностей открывается для карьерного роста и ...

05.02.2024 В Гуманитарном университете прошла лекция об использовании искусственного интеллекта в рекламе и PR

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. Руководитель отдела анализа данных и машинного обучения компании NAUMEN Татьяна Зобнина ...

Популярные новости
17.01.2025В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню10.01.2025Ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга за период новогодних каникул посетило порядка 50 тыс. человек10.01.2025Свердловская область в 2024 году нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 9,1%15.01.2025В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты09.01.2025Гендиректор девелопера Академического района Екатеринбурга Сергей Ланцов принял участие в акции «Елка желаний»
Архив новостей
Февраль 2025 (122)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18