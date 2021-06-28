Виктор Бачурин: УФНС предлагает свердловчанам принять участие в «обелении» отрасли в проекте «Общественное питание»

Фото предоставлено пресс-службой Управления ФНС России по Свердловской области

— Основная цель данного проекта — побудить налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по оказанию услуг в сфере общественного питания, к повсеместному применению контрольно-кассовой техники и выдаче кассовых чеков (ККТ). В Свердловской области в эту сферу попадает около 2,5 тыс. объектов общественного питания.Хочу напомнить, что кассовый чек является первичным документом, подтверждающим оплату товара или услуги. В случае приобретения некачественного продукта и предъявления по этому поводу претензий продавцу кассовый чек послужит доказательством факта совершения сделки. Поэтому применение ККТ и выдача кассовых чеков важны как для фискальных интересов государства, так и для защиты прав потребителей. Кроме того, это позволит сделать более прозрачными налоговые сборы и заработную плату в этой сфере.При этом сегодня даже в тех заведениях, где имеется ККТ, покупателям не всегда выдают кассовый чек. Или выдают какой-либо документ, в котором указаны реквизиты организации и QR-код, но чеком этот документ не является.— Каждый человек может проверить выданный ему кассовый чек в приложении, разработанном ФНС, с помощью QR-кода и в случае необходимости оставить жалобу, если в легальности чека имеются сомнения. Кроме того, в этом приложении можно получать электронные кассовые чеки.— Если не выдается кассовый чек, выручка, которая получена без применения ККТ, остается в теневой сфере. Организация путем сокрытия выручки может обмануть государство. И ею по своему усмотрению могут распоряжаться не только предприниматель, но и работники заведения, скрывая доход от владельца. Поэтому прозрачность дохода выгодна не только государству, но и самому предпринимателю, осуществляющему свою деятельность в рамках правового поля.Хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день для владельцев торговых точек действует несколько специальных налоговых режимов, например, упрощенная или патентная системы налогообложения. И ставки по ним не являются для предпринимателей чрезвычайно обременительными.— Этот вопрос находится за рамками правового поля. Кассовый чек по умолчанию выдается в бумажном виде. Однако ФЗ № 54 от 22 мая 2003 года говорит о том, что покупатель до момента расчета сам вправе потребовать у продавца направить ему чек в электронном виде посредством SMS или e-mail. То есть здесь акцент сделан именно на выборе покупателя получить чек в электронном виде, а не на решении отдельно взятого продавца, выдавать чек или нет.В 2022 году, когда в связи с санкционным давлением на территории РФ возник дефицит кассовых лент, такие ситуации происходили регулярно. Мы понимали, что эта проблема существует, и никому не мешали вести торговую деятельность. Но сегодня проблем с кассовыми лентами нет, поэтому надо возвращаться в рамки правового поля — фиксировать выручку с применением ККТ и формировать чек.— Безусловно. Как правило, в 99% случаев оплата уходит на счета физических лиц, и потому такой способ оплаты нарушает банковское законодательство. Дело в том, что текущие счета физлиц должны использоваться исключительно в бытовых целях, в предпринимательской деятельности их применять нельзя. ИП должен использовать в своей деятельности исключительно расчетный счет в банке.— Самозанятые могут использовать текущие счета, и это в рамках правового поля, потому что они не являются ИП. Но надо понимать, что, если клиент самозанятого отправляет деньги на текущий счет, самозанятый должен отправить ему электронный чек. При этом, когда деньги отправляются физическому лицу на текущий счет, кассовый чек не выдается по умолчанию, и сделка заключается не с субъектом предпринимательской деятельности, а с физлицом. И если возникли какие-то разногласия между покупателем и продавцом, то решать их придется уже в судебном порядке.— Критерии отбора рисков у нас основаны на соотношении наличных и безналичных расчетов. Если говорить о Свердловской области, то доля безналичных расчетов в Екатеринбурге выше, чем в области, где до сих пор большей популярностью пользуются наличные расчеты. Усредненные показатели говорят о том, что ККТ не применяется при расчетах именно наличными. И рискуют именно те предприниматели, у которых минимизирован наличный расчет.— Да, безналичные расчеты скрывать бессмысленно, поскольку денежные средства и так поступают на расчетный счет организации, а у нас штрафы достаточно серьезные за неприменение ККТ организациями — до 100% расчетов. Кстати, в кассовых чеках отражается и информация о способе расчета — наличный или безналичный. И ФНС видит эту информацию в режиме онлайн.— Совершенно верно. Наличная выручка по правилам должна инкассироваться на расчетный счет и переводиться контрагентам. Однако этого не происходит, и поэтому наличные средства часто становятся серой заработной платой для персонала.— Еще одним фактором можно считать долю выручки, приходящейся на одного работника. У нас есть много случаев, когда в общепите работают без официального трудоустройства. Например, в Екатеринбурге есть сеть из четырех кафе, где официально трудоустроено три работника.— Граждане могут обращаться к нам с жалобами напрямую — для этого на сайте налоговой инспекции есть интерактивная кнопка «обратиться в ФНС». Оставить жалобу можно и в личном кабинете налогоплательщика. Также можно проверять чеки через приложение. Мы все заявки обрабатываем в обязательном порядке.— В составе ФНС имеется 13 налоговых территориальных инспекций, в каждой из которых созданы отделы оперативного контроля. Такие же отделы есть в районах, которые работают с субъектами предпринимательской деятельности.При этом все 2,5 тыс. объектов общепита из Свердловской области разделены на три группы: красную, зеленую и желтую. По состоянию на февраль 2024 года около 1 тыс. 300 объектов общепита находится в красной зоне. Это не говорит о том, что ККТ там не применяется, но часто имеются проблемы с легальной зарплатой.— Подобной градации нет: перед искушением сокрыть доход все равны.