На вопросы УрБК ответил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин ...

Павел Ваняшин: Я рекомендую уплачивать налоги сразу после получения уведомлений

Павел Ваняшин об исполнении налоговых уведомлений в 2023 году

На текущий момент все налоговые уведомления для жителей Свердловской области уже направлены, и срок оплаты налогов, ...