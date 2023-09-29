Павел Ваняшин: На Среднем Урале 19 из 20 плательщиков соблюдают сроки уплаты налогов

На вопросы журналистов ответил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин.— Павел Леонидович, когда УФНС начало рассылку налоговых уведомлений, и на какие виды налогов они распространяются?
— Налоговые органы Свердловской области, как и налоговые органы по всей России, в сентябре начали рассылку налоговых уведомлений. В уведомление включены транспортный налог, налог на имущество, земельный налог и налог на доходы, в случае если он не был удержан налоговым агентом. — Осуществлялась ли рассылка в прошлом году? Каким способом доставляются уведомления плательщикам?
— За 2022 год мы подготовили 1 млн 900 тыс. налоговых уведомлений. Основной способ рассылки уведомлений — это направление информации через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Должен сказать, что в 2023 году мы направили более 1 млн уведомлений с помощью данной платформы. Это порядка 54% от общего количества. Такие показатели указывают на то, что жители области активно пользуются электронными сервисами и получают уведомление этим способом, что наиболее удобно с точки зрения материальных и временных затрат. Оставшаяся часть уведомлений, 860 тыс. единиц, будет направлена по почте.
Сразу оговорюсь, что уведомления, которые направляются в электронном виде, уже доступны — они выгружены в сервис. Также почтой отправлена первая половина печатных уведомлений, вторую специалисты отправят в ближайшие две недели. — В какой срок и как следует оплачивать налоги?
— Срок уплаты налогов — 1 декабря 2023 года. Для удобства плательщиков на официальном сайте ФНС России создана промо-страница «Налоговое уведомление — 2023»
, где аккумулированы наиболее распространенные вопросы и ответы на них, а также собрана вся информация о налоговых уведомлениях.
Что же касается оплаты, то общие рекомендации следующие: если вы получили уведомление, то сперва ознакомьтесь с его содержанием. После чего, если у вас не возникнет вопросов по его содержанию, следует произвести оплату. Оплатить налоги можно любым способом. В уведомлении содержится QR-код, двухмерный штрихкод, реквизиты для оплаты. Соответственно, оплата может быть произведена онлайн, через банковское приложение и непосредственно в отделении банка. — Что делать, если в уведомлении допущена ошибка?
— Если у вас остаются вопросы по содержанию налогового уведомления, вы можете обратиться с ними в налоговые органы. Опять же, есть масса способов коммуникации. Это телефон, личный прием, также можно оставить обращение
на интернет-сайте или через личный кабинет налогоплательщика. Вы можете использовать любой удобный для вас способ, а специалисты постараются максимально быстро помочь вам и в дальнейшем подскажут, как оплатить налог.— Какую сумму имущественных налогов планируется собрать по уведомлениям?
— В этом году общая сумма имущественных налогов, которые включены в уведомления, составляют 5,9 млрд руб. Это приблизительно на 7% больше, чем в прошлом году. Уточню, что существуют объективные причины для роста суммы налога. Во-первых, это изменения в порядке исчисления налога, а во-вторых, рост количества объектов налогообложения. — Произошли ли изменения в порядке исчисления по налогу на имущество физических лиц?
— Напомню, что с 2020 года наш регион перешел на расчет налога с кадастровой стоимости. Данный переход предусматривает трехлетний период, в течение которого применяется определенная формула. Согласно ей, при начислении налога используются понижающие коэффициенты. В первый год применяется коэффициент 0,2, во второй — 0,4, в третий — 0,6. Сейчас у нас идет третий год применения кадастровой стоимости. За счет понижающего коэффициента сумма налога снижается, но, поскольку сам коэффициент больше, чем в прошлом году, для ряда плательщиков сумма налога вырастет. Это коснется тех, у кого сумма налога с кадастровой стоимости оказалась больше, чем сумма налога с инвентаризационной стоимости, которая была в 2019 году.
Еще одно изменение по налогу на имущество также связано с применением коэффициента. Коэффициент 1,1 мы будем применять в нашем регионе впервые. Это означает, что для отдельного объекта налогообложения в конкретном налоговом периоде рост налога может быть не более 10%. Если же он превысит 10%, мы его ограничиваем указанным процентом в пользу плательщика. Есть ограничения для применения данного коэффициента. Он не используется, если налог вырос в связи с увеличением кадастровой стоимости, которое обусловлено изменениями физических характеристик объекта. Например, в случае изменения площади объекта. — Коснулись ли изменения транспортного налога?
— Изменения коснулись применения повышающего коэффициента для дорогостоящих автомобилей. До 2022 года дорогостоящими считались автомобили средней стоимостью свыше 3 млн руб. Начиная с 2022 года дорогостоящими являются автомобили стоимостью более 10 млн руб. В 2022 году в Свердловской области повышающий коэффициент был применен в отношении трех автомобилей. По сравнению с 2021 годом это число снизилось в 20 раз. С повышающим коэффициентом налог был начислен приблизительно для 300 автомобилей. — Как применяется система единого налогового счета на разные виды налогов?
— Применение институтов единого налогового счета (ЕНС) и единого налогового платежа (ЕНП) стартовало с начала года. Сейчас можно сказать, что этот институт коснулся и уплаты налогов физических лиц. То есть уплата налогов, включенных в уведомления, будет производиться в виде уплаты ЕНП, что упрощает процесс уплаты налога. Дело в том, что независимо от количества налогов, количества объектов налогообложения и количества муниципальных образований, в которых объекты расположены, все налоги будут уплачены только одним платежом. В условиях ЕНП нужен всего один платеж, чтобы заплатить все налоги физических лиц, включенных в уведомление. — Раньше налогоплательщики могли видеть на «Госуслугах» только просроченную задолженность. Что стало сейчас?
— Теперь у нас произошло важное законодательное и техническое изменение. Мы имеем возможность направлять уведомление через единый портал государственных услуг. Этой услугой может воспользоваться каждый налогоплательщик. Должен оговориться, что для подключения услуги плательщик должен оставить согласие на «Госуслугах». После этого уведомления будут приходить в электронном виде через портал. — В каких случаях налоговые уведомления не направляются гражданам?
— Уведомления не направляются в случаях, если сумма в них менее 100 руб.; если есть вычеты и льготы, которые не требуют уведомления в силу того, что налог не исчислен; если у плательщика есть переплата, которая перекрывает исчисленную сумму налога.— Что делать тем, кто не получил уведомление?
— Можно лично обратиться в налоговый орган. Также я хочу порекомендовать получить уведомление с помощью подключения сервиса на «Госуслугах». — Есть ли прогноз объема сборов имущественных налогов?
— Традиционно в течение года мы получаем примерно 95% исчисленных сумм налога. В Свердловской области 19 из 20 плательщиков выплачивают налог вовремя. С остальными уже дорабатываем по процедуре взыскания задолженности.Фото предоставлено пресс-службой УФНС России по Свердловской области