На вопросы журналистов ответил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел ...

Павел Ваняшин: На Среднем Урале 19 из 20 плательщиков соблюдают сроки уплаты налогов

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. В Свердловской области общая сумма имущественного налога, которая включена в налоговые ...

В Свердловской области общая сумма имущественного налога достигла почти 6 млрд рублей

На вопросы журналистов ответил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел ...

Свердловским налогоплательщикам будет направлено 1,85 млн уведомлений на общую сумму 5,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2022. На Среднем Урале стартовала кампания по рассылке налоговых уведомлений за 2021 год. В ...