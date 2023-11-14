Павел Ваняшин: Я рекомендую уплачивать налоги сразу после получения уведомлений

На текущий момент все налоговые уведомления для жителей Свердловской области уже направлены, и срок оплаты налогов, ...

Павел Ваняшин об исполнении налоговых уведомлений в 2023 году

На вопросы журналистов ответил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел ...

На вопросы журналистов ответил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел ...

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2022. На Среднем Урале стартовала кампания по рассылке налоговых уведомлений за 2021 год. В ...

Свердловским налогоплательщикам будет направлено 1,85 млн уведомлений на общую сумму 5,5 млрд рублей

В 2020 году сумма налога на имущество физлиц, земельного и транспортного налогов в Свердловской области выросла до 5,9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2020. В 2020 году общая сумма начисленного к уплате налога на имущество физических лиц, ...