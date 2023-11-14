Павел Ваняшин: Я рекомендую уплачивать налоги сразу после получения уведомлений

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин— Павел Леонидович, в Свердловской области стартовала очередная кампания по начислению имущественных налогов. Какие налоги войдут в уведомления?
— Во второй половине сентября мы начинаем рассылать налоговые уведомления. Традиционно, это три вида налогов: земельный, имущественный и транспортный. Плюс в уведомление может войти НДФЛ, в случае если налоговый агент не удержал нужную сумму. В этом году увеличен размер суммы налога, при котором налоговое уведомление не высылается. Раньше, напомню, это была сумма в 100 руб., с этого года — 300 руб. При этом, уведомление с минимальной суммой мы, как и прежде, будем рассылать один раз в три года. Однако за счет того, что эта минимальная сумма увеличилась, общее количество уведомлений в этом году будет несколько снижено.— Сколько всего уведомлений в этом году направлено свердловчанам, и по каким каналам связи?
— В этом году мы направляем порядка 1 млн 600 уведомлений. Из них примерно 1 млн 100 уведомлений, или 70% от общего числа — через личный кабинет налогоплательщика. В прошлом году таким способом было направлено 55% уведомлений. То есть, всего за один год количество свердловчан, которые используют личный кабинет, значительно выросло. Разумеется, есть и другие способы получения уведомлений, в том числе, на портале Госуслуг — там уведомления получают порядка 20 тыс. плательщиков. Остальные 30% граждан будут получать уведомления традиционно — по почте.
Я хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день получение уведомлений через личный кабинет налогоплательщика — самый простой, удобный и надежный способ. И зарегистрировать кабинет теперь очень легко — для этого достаточно логина и пароля от платформы Госуслуги. Это можно сделать буквально за несколько минут, вы сможете получить налоговое уведомление в электронном виде и сразу его оплатить. — Когда плательщикам стоит ожидать уведомлений? В какой срок начинать беспокоиться, если они не пришли, и куда обращаться?
— На сегодняшний день все уведомления выгружены в личные кабинеты. Рассылка уведомлений по почте занимает больше времени, поэтому получателям необходимо подождать. Тем не менее, все уведомления должны быть направлены в срок до 1 ноября, то есть ровно за один месяц до даты уплаты, которая наступит 2 декабря. Если до 1 ноября извещение вам не пришло, стоит начать беспокоиться.
Хочу заметить, что уведомление может не прийти, если человек освобожден от уплаты налогов. Кроме того, мы не направим документ, если сумма к оплате менее 300 руб. Однако, если гражданин уверен, что он должен платить налоги, а извещение не пришло в срок, ему необходимо связаться с налоговым органом. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика, по электронной или обычной почте, через сайт, по телефону, или лично прийти в отделение налоговой инспекции. Независимо от способа коммуникации, специалисты либо направят или вручат гражданину уведомление, если оно не было доставлено по каким-то причинам, либо разъяснят, почему оно не направлено.— Стоит ли в этом году налогоплательщикам ожидать каких-либо нововведений?
— 2023 год — четвертый год применения на территории региона кадастровой стоимости при расчете налога на имущество физических лиц. Поэтому с этого года при расчете налога больше не применяется «формула переходного периода». Первые три года применялись понижающие коэффициенты для тех плательщиков, у которых сумма налога выросла по сравнению с предыдущими способами начислений. Три года мы считали налог с применением понижающих коэффициентов — 0,2, затем 0,4 и, наконец, 0,6. В этом году мы впервые считаем налоги без коэффициентов — умножая налоговую базу на ставку налога.
Тем не менее, для налогоплательщиков, у которых в этом году сумма налога увеличится по сравнению с прошлым годом, предусмотрено ограничение роста — не более, чем на 10%. То есть, если сумма выросла, более чем на 10%, мы предъявим к уплате только сумму прошлогоднего налога и еще 10%, не более того.
Также в этом году при расчете налога на имущество впервые будет применяться коэффициент в размере 0,6. Он применяется к объектам, образованным после 1 января 2023 года. То есть, если объект появился в 2023 году, то при расчете налога за него в первый раз применяется понижающий коэффициент 0,6. Например, если плательщик купил новую квартиру в прошлом году, то первый раз сумма налога на нее будет снижена.
По транспортному налогу никаких глобальных изменений не происходит. При его расчете учитывается перечень дорогостоящих транспортных средств, который ежегодно расширяется. Однако отмечу, что с тех пор, как граница перечня была установлена на уровне 10 млн рублей, в него попадает незначительное количество автомобилей.
По земельному налогу в этом году появилась интересная особенность. Дело в том, что к 2023 году проводилась массовая оценка всех земельных участков. И с 2023 года кадастровая стоимость абсолютно всех земельных участков изменилась. Причем, у кого-то в большую, а у кого-то — в меньшую сторону. В этом периоде мы впервые считаем земельный налог за 2023 год с учетом новой стоимости. Однако Налоговым кодексом предусмотрено, что в случае, если кадастровая стоимость земли в 2023 году выросла по сравнению с 2022 годом, то для исчисления суммы налога за 2023 год необходимо применить стоимость 2022 года. Если же кадастровая стоимость при переоценке снизилась, то для расчета налогов применяется именно более низкая стоимость. Этот мораторий по росту кадастровой стоимости будет действовать один год. Новая, более высокая стоимость, для расчета налогов будет применяться только в следующем году. — Какие льготы для налогоплательщиков появились в этом году?
— В этом году расширены льготы для участников специальной военной операции. К региональной льготе по транспортному налогу в Налоговый кодекс Российской Федерации добавлен ряд норм, предусматривающих налоговые льготы для участников специальной военной операции по налогу на имущество физических лиц. На них могут рассчитывать не только военнослужащие, но и другие специалисты, которые принимали участие в операции, а также члены их семей. Если эти лица получили уведомления с суммой налога к уплате без учета полагающейся им льготы, то я рекомендую обратиться любым доступным способом в инспекцию. Льготы будут предоставлены, все необходимые перерасчеты выполнены.— Как изменилась общая сумма налогов, начисленных к уплате в этом году?
— Рост общей суммы имущественных налогов составил около 7%. К уплате начислено порядка 6,2 млрд руб. Это больше, чем за предыдущий период. Основной рост произошел из-за отмены понижающих коэффициентов при уплате налога на имущество. Именно по этому виду налога рост составил примерно 10%. По транспортному и земельному налогам рост составил порядка 2-3%.— Какие способы оплаты налогов доступны сегодня гражданам?
— Большой популярностью сегодня пользуются электронные способы оплаты. Оплатить налоги можно в личном кабинете налогоплательщика, через платформу Госуслуги, через сервис «Уплата налогов и пошлин
» на сайте ФНС, где оплата производится по уникальному идентификатору начислений, указанному в уведомлении. Ну и конечно, по-прежнему можно заплатить налоги в отделении банка или на почте.— Если плательщик не согласен с начисленным налогом, куда ему следует обращаться для решения вопроса?
— Здесь актуальны абсолютно те же способы коммуникации, что и в случае неполучения уведомления — личный кабинет, сайт, телефон, обычная и электронная почта, личный визит. Если гражданин не согласен с суммой начисленного налога, то ему обязательно следует как можно раньше обратиться за разъяснением в налоговую инспекцию. Специалисты все проверят и дадут ответ. Если совершена ошибка, то сумма налога к уплате будет пересчитана. Но я хочу напомнить, что сейчас мы рассылаем уведомления об уплате налогов за 2023 год. Если вы продали объект в 2024 году, то за 2023 год налог на него будет начислен. И даже, если продажа состоялась в 2023 году, будет начислен налог за тот период, что вы владели им.— Что вы посоветуете налогоплательщикам: заплатить налоги сразу или произвести оплату в последние дни?
— У меня, конечно, субъективное мнение: налоги нужно платить сразу, чтобы деньги поступили в бюджет. Однако, есть и объективные причины для того, чтобы не затягивать с оплатой. Например, согласно действующему законодательству, в России запрещен перерасчет налогов в большую сторону. Например, если вам начислили налог, и вы сразу его оплатили, а потом оказалось, что мы ошиблись и сумма должна быть больше, то сверх того, что уже начислено и уплачено, вам ничего предъявлено не будет. Ну и, наконец, я считаю, что все обязательства нужно выполнять сразу же, чтобы эти задачи не отвлекали от других повседневных дел.Фото предоставлено пресс-службой УФНС России по Свердловской области