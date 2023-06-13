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В Екатеринбургском музее ИЗО пройдет лекция об истории наивного искусства в XVII-XIX веках

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня пройдет лекция «Наивное искусство до Руссо: примитивы XVII-XIX веков». Мероприятие начнется в 18.30 по адресу улица Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.

Старший научный сотрудник отдела наивного искусства Елена Тимошенко расскажет слушателям об истории возникновения наивного искусства.

«Наивное искусство было всегда, хотя и получило известность только с наступлением ХХ века. На лекции в поле нашего внимания попадут художники-ремесленники и самоучки, воспитанные низовой городской культурой, которые с наивным очарованием пытаются соблюдать законы классической живописи. Протонаив Европы и Америки народных художников — школьных учителей, каретных живописцев и вывесочников, кузнецов, представляют Олуф Брарен, Эдвард Хикс, Джошуа Джонсон, Олоф Кранс, Питер Риндисбахер и другие», — сообщается в анонсе мероприятия.

Билеты для посещения лекции можно приобрести по ссылке.

Напомним, что этой осенью в культурном центре «Эрмитаж-Урал» откроется гастрольная выставка, посвященная Екатерине I и Петру Великому. Она станет подарком к 300-летию Екатеринбурга от Государственного Эрмитажа. Уральский музей стал спутником одного из крупнейших культурных учреждений России в 2021 году после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс».
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