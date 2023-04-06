В Музее наива в Екатеринбурге пройдет лекция о произведениях народного искусства на картинах русских художников

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 пройдет лекция «Опознание. Произведения народного искусства на картинах русских художников». Мероприятие состоится 14 мая в 13.00, сообщает пресс-служба музея.
Лекция, которую прочтет заведующий сектором наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин, будет выстроена в формате квеста по поиску и опознанию произведений народного искусства, изображенных на картинах великих художников — Василия Сурикова, Михаила Нестерова, Бориса Кустодиева и других авторов.
«В одних случаях предметы крестьянского быта изображены для подтверждения исторической достоверности картины, в других — в качестве цветового акцента в композиции, в-третьих — в результате пренебрежения художником исторической достоверностью», — говорится в анонсе мероприятия на сайте ЕМИИ.
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