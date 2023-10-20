Наивный Брейгель

В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) сегодня открывается выставка «Провинциальный репортаж», которая представит уральцам творчество обнинского живописца Юрия Шерова. Этого автора сравнивают с голландским художником Питером Брейгелем — мастером деталей — и выдающимися современными авторами, работающими в стиле примитивизма: Владимиром Любаровым и Валентином Губаревым.По формальным признакам Юрия Шерова нельзя назвать наивным художником, ведь за его плечами — художественное образование, изостудия, длительный опыт интерьерных росписей и годы поиска собственного стиля. Автор близок наиву по духу — сюжетами, взглядом на мир, настроением и любовью к жизни.«Работ таких художников у нас еще не было. Картины Юрия Шерова находятся на грани наивного искусства — в России таких мастеров называют примитивистами. Обычно это профессионалы, которые работают в очень похожем на наив стиле. Как правило, они пишут картины, которые создают ощущение уюта и умильности», — сказал заведующий отделом наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин.Юрия Шерова не привлекают такие жанры, как натюрморт, портрет или пейзаж. Художник создает свой собственный мир на основе узнаваемых местечек Калуги, Обнинска и Малоярославца. Это мир подсмотренных у жизни сюжетов, колоритных персонажей и заключенных в бытовых предметах символов.Сам же художник исполняет роль репортера и рассказчика, обращающего внимание зрителя на привычные и даже обыденные вещи, но показанные с новой очаровательной, ироничной, а порой и ностальгической стороны.«С одной стороны, это милый и знакомый мир со смешными персонажами, которых можно встретить в любом городе. Заслуга Юрия Шерова в том, что он выбирает для сюжетов жизнь простых людей и показывает это с любовью, с вниманием к деталям. Это простые люди, которые живут простой жизнью, как мы с вами. Ходят в гости, ездят на пикник, едят на ночь, читают газеты, но эти простые повседневные дела показаны так, что зритель чувствует ценность и важного каждого, даже самого не значительного на первый взгляд, элемента», — отмечает куратор выставки старший научный сотрудник отдела наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко.Стоит отметить, что Юрий Шеров наполняет свои работы предметами уходящей эпохи, укладом провинциального городка и деталями быта, которые можно изучать словно энциклопедический справочник.Картины завораживают зрителя, так как раскрываются постепенно: сначала замечаешь отражение художника в зеркале, снежные баталии за окном, а уже потом разглядываешь с детства знакомые серванты с хрусталем, коробки и чемоданы под кроватью, кошачьи игрушки на полу — такие наполняющие картину детали можно находить бесконечно.«Многие сюжеты картин рождаются в голове, но некоторые сценки приходят из жизни. Когда я начинаю работать, есть основной сюжет. И постепенно он обрастает деталями. Самые мелкие детали и подробности приходят в голову в процессе работы», — рассказывает Юрий Шеров.На выставке представлено 50 избранных живописных произведений Юрия Шерова, которые кураторы сопроводили репортажным, авторским и кураторским комментариями. Через произведения художника и тексты зритель может погрузиться в тихую и размеренную жизнь обитателей провинциального городка, который есть в каждом регионе России.Выставка «Провинциальный репортаж. Живопись Юрия Шерова» будет представлена в Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18 с 20 марта по 19 мая 2024 года.