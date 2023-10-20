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Наивный Брейгель

В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) сегодня открывается выставка «Провинциальный репортаж», которая представит уральцам творчество обнинского живописца Юрия Шерова. Этого автора сравнивают с голландским художником Питером Брейгелем — мастером деталей — и выдающимися современными авторами, работающими в стиле примитивизма: Владимиром Любаровым и Валентином Губаревым.

Наивный Брейгель

По формальным признакам Юрия Шерова нельзя назвать наивным художником, ведь за его плечами — художественное образование, изостудия, длительный опыт интерьерных росписей и годы поиска собственного стиля. Автор близок наиву по духу — сюжетами, взглядом на мир, настроением и любовью к жизни.

Наивный Брейгель

«Работ таких художников у нас еще не было. Картины Юрия Шерова находятся на грани наивного искусства — в России таких мастеров называют примитивистами. Обычно это профессионалы, которые работают в очень похожем на наив стиле. Как правило, они пишут картины, которые создают ощущение уюта и умильности», — сказал заведующий отделом наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин.

Наивный Брейгель

Юрия Шерова не привлекают такие жанры, как натюрморт, портрет или пейзаж. Художник создает свой собственный мир на основе узнаваемых местечек Калуги, Обнинска и Малоярославца. Это мир подсмотренных у жизни сюжетов, колоритных персонажей и заключенных в бытовых предметах символов.

Наивный Брейгель

Сам же художник исполняет роль репортера и рассказчика, обращающего внимание зрителя на привычные и даже обыденные вещи, но показанные с новой очаровательной, ироничной, а порой и ностальгической стороны.

«С одной стороны, это милый и знакомый мир со смешными персонажами, которых можно встретить в любом городе. Заслуга Юрия Шерова в том, что он выбирает для сюжетов жизнь простых людей и показывает это с любовью, с вниманием к деталям. Это простые люди, которые живут простой жизнью, как мы с вами. Ходят в гости, ездят на пикник, едят на ночь, читают газеты, но эти простые повседневные дела показаны так, что зритель чувствует ценность и важного каждого, даже самого не значительного на первый взгляд, элемента», — отмечает куратор выставки старший научный сотрудник отдела наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко.

Наивный Брейгель

Стоит отметить, что Юрий Шеров наполняет свои работы предметами уходящей эпохи, укладом провинциального городка и деталями быта, которые можно изучать словно энциклопедический справочник.

Наивный Брейгель

Картины завораживают зрителя, так как раскрываются постепенно: сначала замечаешь отражение художника в зеркале, снежные баталии за окном, а уже потом разглядываешь с детства знакомые серванты с хрусталем, коробки и чемоданы под кроватью, кошачьи игрушки на полу — такие наполняющие картину детали можно находить бесконечно.

«Многие сюжеты картин рождаются в голове, но некоторые сценки приходят из жизни. Когда я начинаю работать, есть основной сюжет. И постепенно он обрастает деталями. Самые мелкие детали и подробности приходят в голову в процессе работы», — рассказывает Юрий Шеров.

Наивный Брейгель

На выставке представлено 50 избранных живописных произведений Юрия Шерова, которые кураторы сопроводили репортажным, авторским и кураторским комментариями. Через произведения художника и тексты зритель может погрузиться в тихую и размеренную жизнь обитателей провинциального городка, который есть в каждом регионе России.

Наивный Брейгель

Выставка «Провинциальный репортаж. Живопись Юрия Шерова» будет представлена в Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18 с 20 марта по 19 мая 2024 года.
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