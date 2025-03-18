В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2025. Ученики джазового отделения Екатеринбургской детской школы искусств № 6 имени К. Е. ...05.06.2024 В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга стартовал летний проект «Школа джазовой импровизации Игоря Бутмана»
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. На базе музыкальной школе №6 имени К.Е. Архипова в Академическом районе Екатеринбурга с ...10.01.2024 В детской художественной школе № 2 в Академическом районе Екатеринбурга в этом году откроется мастерская керамики
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В детской художественной школе № 2 имени Г.С. Мосина в Академическом районе ...07.08.2023 В Академическом районе Екатеринбурга в преддверии 300-летия города откроется музыкальное отделение детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Академическом районе готов к сдаче в эксплуатацию новый учебный корпус ...15.06.2023 Ведущий девелопер Академического района к юбилею города построит помещение для филиала Екатеринбургской детской школы искусств № 6
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Екатеринбурге к юбилею города появится еще один филиал детской школы искусств в ...