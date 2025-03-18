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В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики». Ребята приняли участие в фестивале «ДжазАртПоколение» и провели джаз-батл, сообщает пресс-служба основателя и ведущего девелопера восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Проект «Джазики» объединил учеников Детской школы искусств №6 (ДШИ №6 имени К.Е. Архипова) — ребят от 7 до 10 лет. С 2 по 6 июня они осваивали азы джазового вокала, ритмики и импровизации, работали с лучшими джазовыми музыкантами Екатеринбурга и музицировали вместе с ними. Программа смены включала занятия в школе, открытые мастер-классы и выступления в городских пространствах.

«Мы видели, как дети открываются, начинают по-другому слышать музыку, по-другому чувствовать себя в коллективе. Это — настоящее творческое взросление», — рассказала директор ДШИ №6 имени К.Е. Архипова Евгения Серебренникова.

Финальный день смены превратился в настоящий праздник: на сцене дети исполняли вокальные и инструментальные номера, танцевали, делились своими первыми успехами и завершили фестиваль общей финальной песней.

Особенным моментом стало музыкальное шествие с коллективом «Диксиленд», прошедшее по улицам Академического района, и мастер-класс на африканских барабанах в Преображенском парке от перкуссиониста Виктора Оськова. Все это стало возможным благодаря партнерству с АО СЗ «РСГ-Академическое», которое не только поддержало проект, но и в 2023 году передало городу здание новой музыкальной школы с современным оборудованием.

«Проект «Джазики» вписывается в идеологию, на которой строится Академический как будущий наукоград. Мы уверены, что образование — это не только школьная программа, но и культурное, творческое развитие, особенно в детстве. Именно через такие инициативы у детей формируются гибкие навыки, креативное мышление и эмоциональный интеллект — качества необходимые настоящим академикам», — подчеркнул генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.
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