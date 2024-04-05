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В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга стартовал летний проект «Школа джазовой импровизации Игоря Бутмана»

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. На базе музыкальной школе №6 имени К.Е. Архипова в Академическом районе Екатеринбурга с 3 по 14 июня будет проходить городской проект Летнее творческое объединение «Школа джазовой импровизации Игоря Бутмана». Основным партнером и спонсором проекта выступила компания-основатель восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое».

Как сообщает пресс-служба девелопера, в проекте участвуют ученики ЕДШИ № 6 имени К.Е. Архипова, ДМШ № 11 имени М.А. Балакирева, ЕДМШ № 12 имени С.С. Прокофьева и ЕДМШ № 10 имени В.А. Гаврилина в возрасте от 8 до 14 лет.

«На время проекта новый корпус ЕДШИ № 6 имени К.Е. Архипова по на улице Академика Парина, 33 станет круизным лайнером с творческим названием «АртДжаз», который отправляется в путешествие по различным направлениям эстрадно-джазовой музыки. Этим летом в путешествие отправляются 86 ребят из различных школ искусств города Екатеринбурга. В пути ребят ожидают: День в стиле «Джаз-Фанк», День в стиле «Латино», День в стиле «Джаз-Свинг», День в стиле «Джаз-Поп» и многое другое», — говорится в сообщении пресс-службы АО СЗ «РСГ-Академическое».

Напомним, музыкальное отделение детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова было открыто летом 2023 года. Это стало подарком от ведущего застройщика Академического района к 300-летию Екатеринбурга.
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