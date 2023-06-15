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В Академическом районе Екатеринбурга в преддверии 300-летия города откроется музыкальное отделение детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Академическом районе готов к сдаче в эксплуатацию новый учебный корпус Екатеринбургской детской школы искусств (ЕДШИ) № 6 им. К.Е. Архипова. Торжественная церемония открытия состоится 15 августа в 11.00 на улице Академика Парина, 33. Школа станет подарком к 300-летию города от ведущего девелопера восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

В Академическом районе Екатеринбурга в преддверии 300-летия города откроется музыкальное отделение детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова

Как сообщает пресс-служба застройщика, в церемонии открытия примут участие министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, начальник Управления культуры администрации города Илья Марков, генеральный директор группы компаний «КОРТРОС» Станислав Киселев и генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академический» Сергей Ланцов. Ожидается, что на церемонию также приедет народный артист РФ Игорь Бутман, который курировал данный проект с момента появления самой идеи создания музыкальной школы с эстрадно-джазовым отделением в районе Академический.

Кроме того, поздравить юных музыкантов и их преподавателей приедут участники Международного фестиваля духовых оркестров — сводный детский оркестр Свердловской области, организованный в рамках творческого проекта «Оркестровая смена» под руководством Заслуженного деятеля искусств России полковника Александра Павлова. Также ожидается, что на открытии выступит оркестр «Музком-бенд» под руководством Платона Газелериди Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии.

В Академическом районе Екатеринбурга в преддверии 300-летия города откроется музыкальное отделение детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова

Современные пространства музыкального корпуса ЕДШИ № 6 имени К.Е. Архипова оснащены новым оборудованием. В наступающем учебном году этот корпус примет на обучение более 200 детей по образовательным программам в области музыкального искусства: «Инструменты эстрадного оркестра», «Духовые и ударные инструменты», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение», «Эстрадный вокал».

Школа является одним из наиболее известных учреждений культуры города Екатеринбурга. Открытие ее нового музыкального корпуса позволит не только существенно увеличить количество детей, которым станет доступно приобщение к музыке, но и организовать на его базе большой детский эстрадный оркестр.

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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