В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Преображенском парке Екатеринбурга прошли масштабные гуляния в честь 20-летия проекта ...27.02.2025 В Академическом районе Екатеринбурга 2 марта пройдет широкая Масленица
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. В Академическом районе Екатеринбурга 2 марта пройдут масленичные гуляния. Мероприятия ...04.06.2024 В Академическом районе Екатеринбурга мероприятия в честь Дня защиты детей посетило около 5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. Мероприятия в честь Дня защиты детей, которые прошли 1 июня в Академическом районе ...29.09.2020 Более 500 деревьев высадили в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2020. В Екатеринбурге по случаю празднования 11 дня рождения района Академический состоялся ...24.12.2018 В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга открыли ледовый городок
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2018. В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга начал работу ледовый ...