В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Преображенском парке Екатеринбурга прошли масштабные гуляния в честь 20-летия проекта ...

В Преображенском парке Екатеринбурга прошли масштабные гуляния в честь в честь 20-летия проекта «Академический»

В Академическом районе Екатеринбурга мероприятия в честь Дня защиты детей посетило около 5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. Мероприятия в честь Дня защиты детей, которые прошли 1 июня в Академическом районе ...