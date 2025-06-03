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03.06.2025

В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2025. В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после прошедших праздников ответственные службы оперативно провели уборку. Об этом сообщает пресс-служба ведущего девелопера и основателя территории АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку

Всего в празднике, посвященном Дню защиты детей и 20-летию проекта «Академический», который организовал основатель территории, приняло участие около 20 тыс. человек. За период с 12.00 о 22.00, что проходили массовые гуляния, на территории парка было оставлено большое количество случайного мусора. Весь день после праздника ответственные службы демонтировали сцену, шатры и убирали скопившийся мусор. К утру 3 июня площадка проведения мероприятия была вновь готова принять посетителей.

Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»)
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