В Академическом прошли масленичные гуляния

В Преображенском парке 2 марта прошли традиционные масленичные гуляния с блинами, играми и сжиганием чучела. Организатором праздничных мероприятий по традиции стал ведущий застройщик территории АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), а также администрация района и УК «Академическое».
В минувшие выходные жители и гости восьмого района собрались в Преображенском парке, чтобы проводить зиму и встретить Масленицу. Организаторы угощали гостей блинами, пышками и горячим чаем, а также дарили сувениры и подарки.
Масленичные гулянья в этой локации состоялись в третий раз, поскольку количество участников праздника с каждым годом растет, а в парке достаточно пространства, чтобы вместить всех желающих погулять, посмотреть концерт и принять участие в аттракционах и соревнованиях.
Для участников праздника были организованы фотозоны и фудкорты. Всех гостей ждали подарки, сертификаты и отличное настроение. Кроме того, застройщик района по традиции угостил всех желающих бесплатными блинами.
«Нашей компании, основоположнику района Академический, в этом году исполняется 20 лет. И уже 15 лет мы отмечаем здесь Масленицу. Масленица — это символ ухода зимы и наступления весны, и он тесно связан с народными традициями. Издревле люди считали, что чем больше будет испечено блинов, тем больше будет солнечных и радостных дней в году. Поэтому наша компания сегодня дарит жителям района 1 тыс. румяных, свежеиспеченных блинов. Хочу пожелать, чтобы Масленица принесла вам здоровья, удачи, счастья, благополучия, и чтобы все невзгоды растаяли как снег под весенним солнцем», — сказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.
Помимо поедания блинов, пышек и прочих горячих угощений, которые ждали гостей на полевых кухнях, жители района и всего города смогли принять участие в разнообразных активностях: сыграть в зимний боулинг, поучаствовать в петушиных боях и заячьих бегах, посетить мастер-классы по изготовлению кукол и росписи деревянных ложек. Любители спорта попробовали свои силы в перетягивании каната и метании валенка, а самые азартные сразились в подушечных боях.
«Мы здесь собрались, чтобы всем районом проводить зиму, встретить весну, отпраздновать Масленицу, зарядиться позитивом, энергией, улыбками и здоровьем. С момента появления самых первых домов в Академическом районе мы привыкли все вместе провожать зиму. Теперь у нас есть парк, и мы отмечаем ежегодно вместе с соседями, вместе с гостями района этот замечательный праздник. С каждым годом нас все больше, мы веселее и бодрее, заряжаемся оптимизмом и идем в новый летний период», — сказал генеральный директор УК «Академический» Андрей Сизов.
Специально к празднику встречи весны творческие коллективы детских садов Академического района подготовили яркую программу с песнями, танцами, стихами и другими номерами, создав атмосферу настоящего праздника. Кульминацией гуляний стало традиционное сжигание чучела Масленицы, символизирующее прощание с зимой и встречу весны. Праздник оставил яркие впечатления и напомнил о традициях русского народа.
Напомним, ведущий девелопер района АО СЗ «РСГ-Академическое» регулярно проводит спортивные, народные и патриотические мероприятия для жителей территории. Так, в 23 февраля здесь отметили
День защитника Отечества, в первой декаде февраля для жителей района и гостей города прошла
гонка «Лыжня России-2025», в которой приняли участие порядка 3 тыс. горожан. В забегах отметились не только представители администрации района, сотрудники ведущего девелопера АО СЗ «РСГ-Академическое» и работники УК «Академический», но и заместитель директора Департамента физической культуры и спорта администрации Екатеринбурга Иван Алыпов.
А 19 января в купели у храма святых Божиих Строителей в традиционных Крещенских купаниях приняли участие
почти 5 тыс. жителей Екатеринбурга. Ведущий девелопер территории предусмотрел для удобства верующих не только безопасную иордань с артезианской водой, но и теплые шатры и горячий чай.Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»