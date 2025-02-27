В Академическом прошли масленичные гуляния

На проводы зимы в Преображенском парке собрались 5 тыс. жителей Екатеринбурга ...

На проводы зимы в Преображенском парке собралось 7 тыс. жителей Екатеринбурга ...

В районе Академический в минувшие выходные прошли масленичные гулянья

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2014. В прошедшее воскресенье, 2 марта, в районе Академический в Екатеринбурге по традиции ...