В Академическом провели «Лыжню России-2025»

В массовой гонке «Лыжня России-2025» в Академическом районе Екатеринбурга приняли участие 3 тыс. человек. Профессиональную лыжную трассу в Преображенском парке проложили организаторы соревнований — ведущий девелопер района АО СЗ «РСГ-Академический» (входит в ГК «КОРТРОС») и управляющая компания «Академический». Дистанция лыжного забега в этом году составила 2025 м.Традиционная гонка, которая собирает на одной лыжне и любителей, и профессионалов, и детей, и взрослых, а также целые семьи и поколения, проходит в Екатеринбурге уже в 43-й раз. В этот раз праздник проходил на девяти площадках во всех районах уральской столицы. Всего в городских соревнованиях в этом году приняли участие 20 тыс. человек.Старт массовой гонке в самом молодом районе Екатеринбурга дал глава города Алексей Орлов, который со сцены поприветствовал спортсменов.«Для меня самое приятное, что в Академическом районе в «Лыжне России» участвуют целыми семьями, несколькими поколениями — от малышей до людей серебряного возраста. Ценно, что здесь все любят спорт, поддерживают друг друга. «Лыжня России» — одно из самых массовых зимних мероприятий в нашей стране. Потому что лыжи в России любят, лыжами занимаются. Екатеринбург не исключение», — сказал градоначальник.Он также добавил, что в этом году «Лыжня России» приурочена к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.«Наш долг — не только чтить наших героев, но и передавать память об их подвиге из поколения в поколение. И важно, что сегодня с любителями лыжного спорта стартовали ветераны, герои нашего времени», — добавил Алексей Орлов.А первыми на старт вышли самые маленькие лыжники — воспитанники детских садов и ученики школ Академического района вместе с родителями, наставниками и педагогами. Кроме того, за победу в гонке по традиции соревновались трудовые коллективы различных организаций, находящихся на этой территории, в том числе, представители администрации района, сотрудники ведущего девелопера АО СЗ «РСГ-Академическое», работники УК «Академический», команды системы здравоохранения.«В Академическом районе массовая лыжная гонка впервые прошла в 2009 году: тогда на трассу, как и сегодня, вышли не только сотрудники нашей компании, которая этот район основала, но и первые жители Академического. В первый раз трасса была расположена в юго-западном лесопарке, а теперь мероприятие принимает Преображенский парк. И сегодня спортсмены, в том числе, известные, высоко оценили качество нашей трассы, и им все очень понравилось. И администрация города Екатеринбурга высказала мнение, что трассу в Академическом нужно на постоянной основе сделать главной трассой «Лыжни России» в столице Урала», — рассказал председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.Главными судьями соревнований в этом году стали главный специалист отдела физической культуры и спорта администрации Академического района города Екатеринбурга Наталья Шушарина и учитель физической культуры школы № 123 Олеся Шаманаева.Почетными участниками гонки стали депутат Госдумы РФ, олимпийский чемпион Антон Шипулин, а также заместитель директора Департамента физической культуры и спорта администрации Екатеринбурга Иван Алыпов. По традиции в гонке принял участие генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов, который, как представитель ключевого девелопера района, активно поддерживает здоровый образ жизни и регулярно участвует в подобных мероприятиях. Он отметил, что успел проверить трассу в Преображенском парке еще до начала массовых стартов, во время ее подготовки.«Я еще на неделе выходил, пробежал круг, после этого трассу мы доработали и улучшили, чтобы бежать сегодня было легко. После такой пробежки, как сегодня, чувствуешь себя моложе, бодрее и радостнее! Испытываешь гордость за себя, что ты можешь пробежать лучше и лучше! И я рад, что с нами вместе сегодня бегает столько жителей Академического», — отметил Сергей Ланцов.Соорганизаторы мероприятия — ведущий девелопер района АО СЗ «РСГ-Академическое» и УК «Академический» — сделали все возможное, чтобы праздник запомнился надолго. Для обеспечения комфортного прохождения дистанции организаторы арендовали специальную технику, которая используется для укладки профессиональных лыжных трасс. Это позволило создать идеальные условия для участников всех возрастов — от профессиональных спортсменов до любителей, которые вышли на лыжню целыми семьями.«Замечательная трасса в этом году сделана. На мой взгляд, это уровень подготовки если не мировой, то точно всероссийский. И главная задача для нас, как организаторов, сделать так, чтобы дети, которые пришли сюда и, может, даже в первый раз встали на лыжи, вечером своих родителей тянули за рукав и спрашивали: «А когда в следующий раз мы пойдем кататься на лыжах?». Вот это основная задача: сделать так, чтобы спорт был не в тягость, а в радость!», — подчеркнул Иван Алыпов.Помимо спортивной программы, участников ждали музыкальное сопровождение, яркие эмоции и атмосфера добрососедства. Благоприятная погода также создала идеальные условия для лыжного забега. Для участников были организованы фотозоны, где можно было сфотографироваться всей семьей.