«Лыжня России» в Академическом

В субботу, 11 февраля, в Академическом районе Екатеринбурга прошла 41-я массовая гонка «Лыжня России». Соревнования начались с забега дошколят, позже олимпийский чемпион депутат Государственной думы Антон Шипулин дал старт гонке для взрослых участников.







На дистанцию вместе с ним вышли бронзовый призер Олимпиады лыжник Иван Алыпов, первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Жуков, исполняющий обязанности заместителя главы Екатеринбурга Константин Шевченко, начальник Управления по физической культуре и спорту администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина, глава администрации Академического района Николай Смирнягин. В забеге также традиционно принял участие генеральный директор ведущего девелопера района и одного из организаторов гонки АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.







Главным судьей соревнований стал руководитель спортивного клуба «Академспорт» Сергей Антонов. После окончания забегов он вручил участникам лыжни медали и призы в нескольких номинациях.







В этом году гонка была посвящена 300-летию Екатеринбурга, а также 100-летию создания в 1923 году органов физкультуры и спорта России. Участники соревновались в двух дистанциях — 300 м для малышей и 1 тыс. 923 м для взрослых спортсменов.



«Для самых маленьких участников — воспитанников детских садов — был организован забег длиной в 300 м в честь 300-летия Екатеринбурга. Так мы рассказали детям о том, что именно в этом году наш город празднует свой юбилей. А для старших участников гонки дистанция составила 1 тыс. 923 м. Она посвящена 100-летию отрасли физической культуры и спорта», — рассказала Людмила Фитина.







В забегах также участвовали команды общеобразовательных и спортивных школ, учреждений здравоохранения, управляющих компаний, научных институтов, жители района — всего около 1,5 тыс. лыжников. За своих детей, родных и друзей пришли поболеть несколько сотен горожан.







Генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов отметил, что, несмотря на большое количество народа, грамотная организация мероприятия позволила избежать неожиданностей.



«Все хорошо организовано, народ друг другу не мешает. Настроение отличное, народу очень много, особенно детей — у нас самый молодой район. Мы самые молодые, здоровые, веселые. Нас объединяет общая цель, район, город и страна, значит, мы непобедимы», — сказал Сергей Ланцов после финиширования в забеге.







Напомним, что массовые забеги гонки «Лыжни России» проходят в Академическом районе уже в седьмой раз. Инициатором проведения спортивных мероприятий в Преображенском парке неизменно становится ведущий застройщик района.



Добавим, что ГК «КОРТРОС» входит в тройку компаний, которые прямо сейчас строят больше всего жилья в Екатеринбурге. Так, объем выданных АО СЗ «РСГ-Академическое» разрешений на строительство составляет 299 тыс. кв. м.