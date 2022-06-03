Дом ученых в Наукограде

В Екатеринбурге депутаты группы «Содействие развитию восьмого района «Академический» провели выездное заседание в здании Института электрофизики Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) (улица Амундсена, 106а). На базе этого учреждения планируется организовать Уральский дом ученых.







В число участников обсуждения проекта вошли первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин, депутаты гордумы Михаил Матвеев, Ира Овчинникова, Сергей Воронов и Анастасия Немец, начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга Константин Шевченко, глава администрации Академического района Николай Смирнягин. Также в обсуждении вопроса принял участие генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.



Сотрудники научного института провели для гостей экскурсию по зданию, а затем его директор член-корреспондент Российской академии наук Станислав Чайковский изложил концепцию создания и деятельности центра развития науки и образования Уральский дом ученых.



Станислав Чайковский рассказал, что в отличие от традиционных домов ученых, являющихся учреждениями культуры, в Академическом районе предполагается создать совершенно новый формат — Дом ученых как центр развития научной, научно-производственной, социальной и молодежной политики.



«Помимо проведения различных конференций, семинаров, выставок, собраний и круглых столов, в число его задач войдет открытие и работа высшей школы электроники «Эктон», реализующей полный цикл подготовки научных кадров высшей квалификации, обеспечение научно-образовательной деятельности базовых кафедр вузов, а также популяризация науки в школьной среде», — рассказал Станислав Чайковский.



Директор Института электрофизики УрО РАН также отметил, что фактически Дом ученых уже работает: помещения первого этажа здания активно используются для проведения различных мероприятий (конференций, лекций, концертов, выставок и научных презентаций). Кроме того, на базе Института электрофизики реализуется дополнительная образовательная программа «Дети-физики».



Руководитель депутатской группы Михаил Матвеев, в свою очередь, сказал, что идея создания Дома ученых востребована у жителей района.



«Инициатива создания Дома ученых была предложена руководством института в прошлом году. Эту идею поддержал ведущий застройщик района — АО СЗ «РСГ-Академическое», а также администрация восьмого района. На сегодняшний день на этой территории планомерно появляются различные объекты социального значения, в том числе школы и детские сады. А вот научную составляющую необходимо наращивать. Здесь должны появляться научные учреждения, которые в том числе будут полезны и жителям района», — отметил Михаил Матвеев.







Он также добавил, что остальные восемь институтов, расположенные рядом, готовы оказать всяческое содействие, чтобы Наукоград состоялся, и здесь появился Дом ученых.



Напомним, что Наукоград на базе Академического — это локация, где образование и наука станут основой социально-экономического развития и инновационного бизнеса. Концепция предполагает формирование образовательной вертикали, в которую входят детсады, школы, учреждения среднего специального образования и вузы. Создаваемая для этого инфраструктура включает строительство не только образовательных и научных объектов, но и мест для практики — медучреждений и высокотехнологичных производственных площадок.



Стоит отметить, что трехэтажное здание площадью 5 тыс. 555 кв. м., которое планируется передать под новый научный объект, является частью огромного институтского комплекса. Что касается статуса данного учреждения, то этот вопрос находится в ведении министерства науки и высшего образования Российской Федерации.







Однако само здание, которое достраивали на протяжении длительного периода в 1990-2000-х годах, нуждается в ремонте. Здесь необходимо заменить кровлю и произвести ремонт внутренних помещений. Эту работу — от создания проекта до фактических работ — готов взять на себя ведущий девелопер района.



Генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов считает, что такое решение — это не только дань многолетней успешной работе научных институтов, которые и стали основой Академического района, но и забота о будущем этой территории.



«Мы стараемся проявлять заботу в отношении всех объектов, нуждающихся в помощи на территории, где мы ведем строительство. Академический район официально получил это название недавно, но негласно он назывался так еще с 70-х годов, поскольку его основу составляли научные институты. Именно поэтому мы считаем, что самых давних участников Академического района нужно поддерживать и развивать», — подчеркнул С. Ланцов.



Добавим, что АО СЗ «РСГ-Академическое» выступило с предложением расширить функционал здания, чтобы здесь не только проходили дискуссии по научным вопросам, но была создана площадка федерального значения для обсуждения проблем науки во всероссийском масштабе. Однако для этого необходимо решить ряд технических задач, чтобы привести здание в соответствующее состояние. Проводить работы планируется поэтапно.



«На первом этапе мы планируем убрать недостатки в конструкции здания, которые не позволяют его эксплуатировать даже в минимальном режиме. Прежде всего, это кровля. Однако у нас уже есть планы и по совершенствованию внутреннего состояния. Если мы замахиваемся на то, чтобы здесь звучала федеральная повестка, то объект должен этому соответствовать», — считает Сергей Ланцов.







Глава администрации Академического района Екатеринбурга Николай Смирнягин, в свою очередь, добавил, что предпроектная работа по реконструкции здания силами ведущего застройщика района уже ведется.



«Застройщик не обходит вниманием этот объект. В частности, проделана предпроектная работа, созданы эскизные проработки, выполнен проект на ремонт кровли. В ремонт кровли потребуется вложить порядка 20 млн руб., на внутреннюю отделку здания предположительно уйдет порядка 50 млн руб. Реконструкция этого здания и создание на его базе Дома ученых позволит поддержать интересы жителей района, где сегодня проживает более 3,5 тыс. научных специалистов», — сказал Николай Смирнягин.



Первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин, выслушав доклады всех участников встречи, отметил, что администрация города поддерживает идею создания Дома ученых и в рамках своей компетенции будет оказывать помощь в ее воплощении.



«Проект очень понравился, и, если он будет реализован, Екатеринбург получит замечательную точку притяжения не только для молодых ученых и научной общественности, но и для всех жителей города и региона», — сказал Игорь Сутягин.