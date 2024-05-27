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27.05.2024

Дом для науки

23 мая генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев и директор Института электрофизики Уральского отделения Российской академии наук (ИЭФ УрО РАН) Станислав Чайковский подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого девелопер выполнит реконструкцию здания, примыкающего к зданию ИЭФ УрО РАН (ул. Амундсена, 106). Соглашение было подписано на заседании Совета Наукограда «Академический».

«Соглашение предельно важно для уральского отделения РАН, поскольку наша давняя мечта, чтобы здание, в котором мы сейчас находимся, зажило полноценной жизнью», — сказал С. Чайковский.

Дом для науки

Площадь трехэтажного здания — 5,5 тыс. кв. м. На втором этаже располагаются залы круглой формы с великолепной акустикой, на первом — залы для конференций (например, для встреч ученых со школьниками и студентами). Несмотря на аккуратный внутренний вид, объект нуждается в замене кровли и, вероятно, других реставрационных работах.

В этом здании планируется разместить «Уральский дом ученых», который является социокультурным проектом, направленным на популяризацию науки в том числе среди подрастающего поколения. Сотрудники УрО РАН давно хотели реализовать данный проект.

«Эта площадка позволит реализовать все смелые идеи, начиная с «Малой академии наук» для школьников, даже с образовательных проектов для детей более раннего возраста. Далее у нас есть идея создания молодежных лабораторий. Это станет огромным шагом вперед, если мы вместе с «КОРТРОС» начнем реализовывать представленную концепцию развития», — отметил С. Чайковский.

«Спасибо вам за возможность находиться рядом с фундаментальной наукой. Для девелопера возможность взаимодействовать с ней — это серьезное конкурентное преимущество», — отметил С. Киселев.

Дом для науки

Здание имеет удобное расположение: с одной стороны здесь въезд в район по улице Амундсена, с другой — строится бульвар Академика Семихатова, который свяжет между собой весь комплекс институтов УрО РАН, располагающихся в этой части города.

«Мы подписали соглашение, которое станет первым шагом на пути сотрудничества с фундаментальной наукой в создании Наукограда. Ни один застройщик в России таким опытом похвастаться не может. Это не просто проект жилищного строительства, это проект комплексного развития городского пространства, который дает возможность детям с садика, со школьной скамьи двигаться в высокотехнологичное образование и фундаментальную науку. Мы, как застройщик, будем этому всячески способствовать», — прокомментировал С. Киселев.

Академический район изначально планировался как наукоград, потому как строился он на юго-западе Екатеринбурга, где в 80-е годы XX века начали переносить некоторые институты Уральского отделения Академии наук СССР за лесопарк, а рядом строили жилье для ученых. Этот микрорайон назвали Уральский научный центр (УНЦ). Близость зданий институтов УрО РАН сыграло роль в названии нового района города — Академического.

Сегодня в Академическом районе Екатеринбурга, который возводит ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое», ведущим застройщиком восьмого района уральской столицы), сосредоточены лидеры академической и прикладной науки — девять научно-исследовательских институтов УрО РАН.

Они тесно сотрудничают с образовательными организациями района. Так, совместно с молодыми учеными УрО РАН в Академическом реализуется проект «Малая академия наук», предполагающий экскурсии школьников в отраслевые институты и лаборатории. Учащиеся также принимают участие в конференциях и мастер-классах. В целом проект способствует популяризации науки в школах.

Дом для науки

В перспективе в Академическом районе планируется возведение вузов, учреждений профобразования, институтов повышения квалификации и переподготовки кадров, а также создание рабочих мест для представителей высокотехнологичных профессий.

«Мы сегодня собрались, чтобы решить важную общественно-политическую задачу, связанную с реконструкцией здания для Дома ученых. Мы уже много лет занимаемся развитием подрастающего поколения в рамках Малой академии наук. И сегодня мы делаем огромный шаг вперед в этом деле. Я искренне благодарю и Уральское отделение РАН, и компанию «КОРТРОС» за инициативу взять на себя большую ответственность по созданию новой и важной для всех нас площадки», — заявил глава Академического района Николай Смирнягин, подводя итоги заседания Совета Наукограда «Академический».

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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