ИЭФ УрО РАН и ГК «КОРТРОС» создадут Дом молодых ученых в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. В Академическом районе Екатеринбурга отметили 300-летие Российской академии наук. ...05.10.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с ГК «КОРТРОС» для развития Горнощитского района
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и генеральный директор группы компаний «КОРТРОС» ...23.11.2021 В ГК «КОРТРОС» рассказали о новых технологиях при строительстве жилья в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2021. Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев в ходе своего выступления на форуме ...15.02.2019 ГК «Кортрос» заключила соглашение о сотрудничестве с китайской компанией «Комплант»
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2019. ГК «Кортрос» и китайская компания «Комплант» подписали соглашение о комплексном ...12.04.2017 Коротко о событиях месяца
13 апреля в 11.00 в Екатеринбурге (БЦ «Палладиум», ул. Хохрякова,10) состоится встреча руководства ГК «КОРТРОС» и АО ...