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ИЭФ УрО РАН и ГК «КОРТРОС» создадут Дом молодых ученых в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Институт электрофизики УрО РАН и крупнейший застройщик восьмого района Екатеринбурга ГК «КОРТРОС» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет создан культурный проект «Дом молодых ученых».

Соглашение было подписано на заседании Совета Наукограда «Академический», прошедшем 23 мая на площадке ИЭФ УрО РАН (Уральский Дом ученых), располагающейся по адресу Амундсена, 106.

«Соглашение предельно важно для уральского отделения РАН, поскольку наша давняя мечта: чтобы здание, в котором мы сейчас находимся, зажило полноценной жизнью», — заявил заместитель председателя отделения по научной работе УрО РАН, директор ИЭФ УрО РАН Станислав Чайковский.

«Спасибо вам за возможность находиться рядом с фундаментальной наукой. Для девелопера возможность взаимодействовать с ней — это серьезное конкурентное преимущество», — отметил генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

По его словам, девелопер поможет УрО РАН в рамках своей сферы деятельности, то есть в строительстве и ремонте зданий. В частности, в здании ИЭФ УрО РАН будет отремонтирована кровля.
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