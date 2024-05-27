Стимул для юных инженеров

ГК «КОРТРОС» отремонтирует здание для социокультурного проекта «Уральский дом ученых» в Академическом районе ...

Дом для науки

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Институт электрофизики УрО РАН и крупнейший застройщик восьмого района Екатеринбурга ГК ...

ИЭФ УрО РАН и ГК «КОРТРОС» создадут Дом молодых ученых в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. Проект жилого комплекса «Олимпика» в Академическом районе Екатеринбурга стал номинантом ...

ЖК «Олимпика» в Академическом районе Екатеринбурга стал номинантом 16-й федеральной премии Urban

Инженеры рассказали о планах по созданию новых энергоэффективных решений в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В рамках Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге специалисты ...