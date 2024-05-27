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Вчера, 14:25

Стимул для юных инженеров

ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура» (входит в ГК «КОРТРОС») поощрило учеников школы № 79 за инновационные решения и проекты, которые ребята представили весной в рамках празднования 300-летия Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) во дворце Дзюдо.

Стимул для юных инженеров

Учеников школы, которую курирует компания, поощрили за новаторство — необычный взгляд на привычные вещи и личные изобретения. Юные инженеры смогли удивить как научное сообщество, так и инженеров из строительной отрасли — представителей одного из ведущих российских девелоперов и компании — основателя района Академический в Екатеринбурге.

«Работы детей удостоились внимания не только руководства группы компаний «КОРТРОС», но и действующих сотрудников УрО РАН. Ребята не только представили уже тиражируемые вещи, но и продемонстрировали нетривиальный подход к проработке идей. Так, среди разработок есть и проект с энергоэффективными решениями, которые сопровождаются определенными расчетами, в том числе экономии для потребителя», — рассказал генеральный директор ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура» Алексей Обухов.

Напомним, что ведущий девелопер восьмого района Екатеринбурга активно применяет энергоэффективные технологии при строительстве новых домов. Так, на экспериментальном доме на улице Мехренцева, 36 с 2021 года солнечная электростанция установлена на крыше здания. Панели «собирают» электромагнитное излучение солнца, эта энергия передается в сеть многоквартирного дома для освещения мест общего пользования. Кроме того, в апреле этого года проект жилого комплекса «Олимпика» в Академическом районе стал номинантом 16-й федеральной премии Urban. Проект получил награду в номинации «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса УФО+СФО+ДФО».

Стимул для юных инженеров

За увлечение инженерными науками учеников наградил ведущий застройщик проекта комплексного освоения территории «Академический» АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Школьники, среди которых были учащиеся начальных классов, а также их наставники-педагоги посетили инновационные центры в Москве (Сколково) и Перми (компанию «Промобот», которая занимается разработкой и производством сервисных роботов). Эти поездки стали для ребят не только возможностью познакомиться с передовыми технологиями и пообщаться с профессионалами в своих областях, но и стимулом для дальнейшего развития.

Отметим, что юные инженеры всерьез занимаются наукой и интересуются современными технологиями: ребята успешно занимаются робототехникой в школе, участвуют в профильных турнирах и занимают призовые места. При этом главный девелопер района регулярно создает необходимую для нового района инфраструктуру, в том числе обеспечивает талантливую молодежь всем необходимым для карьерного роста.

«Для нас важно, чтобы каждая семья, которая здесь живет или только рассматривает возможность приобретения жилья здесь, понимала, что в Академическом есть основа для развития на перспективу. Это не просто строительный проект, это проект, который предусматривает возможность для детей развиваться со школьной скамьи и двигаться в фундаментальную науку и в высокотехнологичное производство. Мы, как основной застройщик проекта «Академический», будем работать над этим и дальше, вкладывая все возможные ресурсы в его развитие, несмотря на то, что подобные вещи для нас не имеют очевидного бизнес-эффекта. Суть в другом: мы вкладываемся в будущее, мы вкладываемся в создание возможностей, мы работаем на то, чтобы у людей — в данном случае детей, будущих инженеров, — в глазах появлялся свет, который направлен на перспективу. Нам важно, чтобы люди независимо от их возраста хотели делать то, о чем раньше они, возможно, даже и не задумывались. И факт того, что мы провели выставку технических проектов учащихся школ, расположенных в Академическом районе, и поощрили юных авторов уникальных разработок поездками в пермскую компанию «Промобот» в Москву, в Сколково, только подтверждает мои слова. Такими вот шагами с нашей стороны я рассчитываю на то, что Академический будет двигаться вперед, а подрастающее поколение талантливой молодежи сможет чуть шире посмотреть на задачи, стоящие перед ним и сможет однажды сделать то, чего от них мы, может быть, и не ожидаем», — подчеркнул генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

Стимул для юных инженеров

Педагоги отмечают, что будущие инженеры и изобретатели намерены продолжать свои исследования и разработки и в следующем учебном году. А школа планирует поддерживать их начинания: совместно с ведущим девелопером района АО СЗ «РСГ-Академическое» в учебных заведениях планируется проведение конкурсов и олимпиад для привлечения интереса подрастающего поколения к науке и технике.

Напомним, что ранее руководители УрО РАН и ключевого застройщика района — ГК «КОРТРОС» — подписали соглашение о создании на базе Института электрофизики УрО РАН Дома ученых. Документ подразумевает в том числе реализацию совместных проектов ученых и застройщика в образовательной и научно-технической сферах в Академическом районе. Договор стал еще одним шагом ключевого девелопера самой молодой административной единицы Екатеринбурга на пути к созданию первого на Среднем Урале наукограда.

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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