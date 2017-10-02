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В Академическом районе Екатеринбурга отметили 300-летие Российской академии наук

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. В Академическом районе Екатеринбурга отметили 300-летие Российской академии наук. Мероприятия прошли во Дворце дзюдо на проспекте Академика Сахарова, 37б.

В Академическом районе Екатеринбурга отметили 300-летие Российской академии наук

В торжественном общем собрании Уральского отделения Российской академии наук, посвященном 300-летию РАН, принял участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«Российская академия наук — это авторитетная, серьезная и зарекомендовавшая себя организация, которая прославила и продолжает прославлять нашу страну во всем мире. И сегодня, когда развитие страны ускоряется, роль Академии наук высока как никогда. Средний Урал имеет заслуженную репутацию одного из крупнейших промышленных и научных центров России. И развитие уральской науки остается для нас приоритетным направлением», — подчеркнул Павел Креков.

В целях стратегического партнерства для реализации инициатив просветительского, образовательного и научного-исследовательского кластера на территории Академического района на мероприятии было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Уральским институтом управления (филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и администрацией Академического района. Документ подписали директор Уральского института управления Олег Гущин и глава администрации Академического района Николай Смирнягин.

В Академическом районе Екатеринбурга отметили 300-летие Российской академии наук

Также в рамках мероприятия прошло вручение уральским ученым государственных наград и памятных подарков от основателя Академического района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев отметил, что современный Академический район и наукоград как его сердце — плоды совместной работы свердловских властей, уральских ученых и предпринимателей. И одна из задач девелопера — сохранить преемственность поколений и вырастить поколение молодых ученых.

«Мы строим наукоград. Для нас сегодня это не просто мечта, это программа действий, осмысленное движение вперед. Наша сила — в сохранении истории, совместной работе и фокусе на молодежи. В 1970-х годах именно на этой территории наши предшественники решили строить наукоград. И здесь появились институты Уральского отделения академии наук. В нынешних обстоятельствах формирование и строительство наукограда становится еще более актуальной задачей», — сказал Станислав Киселев.

В Академическом районе Екатеринбурга отметили 300-летие Российской академии наук

Он добавил, что благодаря созданию медицинского кластера в восьмом административном районе города появится несколько тысяч рабочих мест для его жителей. А благодаря возникновению новых высокотехнологичных предприятий на этой территории в ближайшие годы будут созданы рабочие места, которые также смогут занять молодые жители района с высшим образованием.
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