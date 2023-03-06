Татами для Екатеринбурга

В Академическом районе Екатеринбурга состоялось открытие Дворца дзюдо. В церемонии приняли участие помощник президента России Игорь Левитин, первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.







Перед официальным открытием почетным гостям провели экскурсию: показали разминочный зал для спортсменов, соревновательную арену, просторные раздевалки, столовую. Игорь Левитин высоко оценил масштабы и потенциал нового объекта, а также его значимость для города в преддверии 300-летнего юбилея и предстоящей Универсиады.



«Конечно, этот праздник спортивный, который мы все с нетерпением ждем, еще раз показывает, что эти виды спорта имеют славную традицию. Я желаю всем участникам соревнований, которые здесь будут проходить, побед», — сказал Игорь Левитин.







Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, в свою очередь, напомнил, что новый объект в дальнейшем станет площадкой не только для традиционных для Урала всероссийских, областных, международных и межрегиональных соревнований по различным единоборствам, но и для ежедневных занятий юных спортсменов.



«Я очень рад, что в преддверии фестиваля студенческого спорта мы открываем этот замечательный объект. У нас огромное количество ребят, которые занимаются этим уникальным видом спорта. Напомню, что мы проводили соревнования самого высокого уровня как по дзюдо, так и по самбо», — подчеркнул Евгений Куйвашев.







Напомним, что Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. В нем примут участие 3,4 тыс. представителей студенческих команд из государств-участников БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ). Свое участие в мероприятии 16 стран уже подтвердили. Активная пригласительная кампания в отношении других государств продолжается. После проведения студенческих соревнований во Дворце дзюдо уже в сентябре этого года начнут работать спортивные секции и кружки для детей и взрослых Академического района и всего города.



Подготовительные и общестроительные работы по возведению Дворца дзюдо начались весной 2020 года, проект здания был разработан ведущим застройщиком восьмого района — АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).



«Как основной застройщик Академического района, мы гордимся тем, что участвовали в реализации этого проекта, предоставив землю и разработав проектную документацию Дворца дзюдо. Мы продолжаем реализовывать проекты, которые повышают качество жизни в нашем районе и способствуют его дальнейшему росту и развитию. Например, сейчас мы завершаем проектирование Академии детского творчества», — сказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.







Дворец дзюдо представляет собой многофункциональный комплекс площадью 16,8 тыс. кв. м., рассчитанный на четыре татами и 2,5 тыс. зрительских мест. Здание вписано в рельеф местности и частично стоит на опорах, что позволило разместить под ним закрытую парковку на 350 мест, а рядом — открытую автостоянку, где смогут встать 20 автобусов.



На первом этаже здания расположены вестибюль с гардеробом, административный блок, помещения различных технических служб и охраны, а также кафе для посетителей. Основное пространство второго этажа занимают главная соревновательная арена и разминочный зал для спортсменов. Рядом с ними расположились мужская и женская раздевалки, соседствующие с душевыми зонами и санузлами, в том числе и предназначенными для представителей маломобильных групп граждан.







Также на втором этаже спорткомплекса расположились комнаты отбора и проверки биопроб спортсменов и медицинский блок, судейские комнаты, пресс-центр, конференц-зал на 100 мест и кафе с обеденным залом на 75 посадочных мест. Уровнем выше для пользователей Дворца дзюдо оборудованы зона контроля и специальные помещения для сушки кимоно.



Основное пространство третьего этажа занимает второй уровень зрительного зала со стационарными трибунами на 1 тыс. 662 посадочных места, а также тренажерный зал площадью более 320 кв. м. Здесь же находятся места для журналистов и VIP-зона. На четвертом этаже спорткомплекса единоборств разместились балкон на 24 зрительских места, две комментаторские кабины, помещения для операторов, а также ложи для VIP-зрителей.







Дворец дзюдо позволит создать в Академическом районе новые рабочие места — в штатном расписании спортивного учреждения числится 125 человек. Часть из них будет переведена из действующей школы олимпийского резерва, остальных пригласят на работу в современный спортивный комплекс.