УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 12:37

Татами для Екатеринбурга

В Академическом районе Екатеринбурга состоялось открытие Дворца дзюдо. В церемонии приняли участие помощник президента России Игорь Левитин, первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Татами для Екатеринбурга

Перед официальным открытием почетным гостям провели экскурсию: показали разминочный зал для спортсменов, соревновательную арену, просторные раздевалки, столовую. Игорь Левитин высоко оценил масштабы и потенциал нового объекта, а также его значимость для города в преддверии 300-летнего юбилея и предстоящей Универсиады.

«Конечно, этот праздник спортивный, который мы все с нетерпением ждем, еще раз показывает, что эти виды спорта имеют славную традицию. Я желаю всем участникам соревнований, которые здесь будут проходить, побед», — сказал Игорь Левитин.

Татами для Екатеринбурга

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, в свою очередь, напомнил, что новый объект в дальнейшем станет площадкой не только для традиционных для Урала всероссийских, областных, международных и межрегиональных соревнований по различным единоборствам, но и для ежедневных занятий юных спортсменов.

«Я очень рад, что в преддверии фестиваля студенческого спорта мы открываем этот замечательный объект. У нас огромное количество ребят, которые занимаются этим уникальным видом спорта. Напомню, что мы проводили соревнования самого высокого уровня как по дзюдо, так и по самбо», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Татами для Екатеринбурга

Напомним, что Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. В нем примут участие 3,4 тыс. представителей студенческих команд из государств-участников БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ). Свое участие в мероприятии 16 стран уже подтвердили. Активная пригласительная кампания в отношении других государств продолжается. После проведения студенческих соревнований во Дворце дзюдо уже в сентябре этого года начнут работать спортивные секции и кружки для детей и взрослых Академического района и всего города.

Подготовительные и общестроительные работы по возведению Дворца дзюдо начались весной 2020 года, проект здания был разработан ведущим застройщиком восьмого района — АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

«Как основной застройщик Академического района, мы гордимся тем, что участвовали в реализации этого проекта, предоставив землю и разработав проектную документацию Дворца дзюдо. Мы продолжаем реализовывать проекты, которые повышают качество жизни в нашем районе и способствуют его дальнейшему росту и развитию. Например, сейчас мы завершаем проектирование Академии детского творчества», — сказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Татами для Екатеринбурга

Дворец дзюдо представляет собой многофункциональный комплекс площадью 16,8 тыс. кв. м., рассчитанный на четыре татами и 2,5 тыс. зрительских мест. Здание вписано в рельеф местности и частично стоит на опорах, что позволило разместить под ним закрытую парковку на 350 мест, а рядом — открытую автостоянку, где смогут встать 20 автобусов.

На первом этаже здания расположены вестибюль с гардеробом, административный блок, помещения различных технических служб и охраны, а также кафе для посетителей. Основное пространство второго этажа занимают главная соревновательная арена и разминочный зал для спортсменов. Рядом с ними расположились мужская и женская раздевалки, соседствующие с душевыми зонами и санузлами, в том числе и предназначенными для представителей маломобильных групп граждан.

Татами для Екатеринбурга

Также на втором этаже спорткомплекса расположились комнаты отбора и проверки биопроб спортсменов и медицинский блок, судейские комнаты, пресс-центр, конференц-зал на 100 мест и кафе с обеденным залом на 75 посадочных мест. Уровнем выше для пользователей Дворца дзюдо оборудованы зона контроля и специальные помещения для сушки кимоно.

Основное пространство третьего этажа занимает второй уровень зрительного зала со стационарными трибунами на 1 тыс. 662 посадочных места, а также тренажерный зал площадью более 320 кв. м. Здесь же находятся места для журналистов и VIP-зона. На четвертом этаже спорткомплекса единоборств разместились балкон на 24 зрительских места, две комментаторские кабины, помещения для операторов, а также ложи для VIP-зрителей.

Татами для Екатеринбурга

Дворец дзюдо позволит создать в Академическом районе новые рабочие места — в штатном расписании спортивного учреждения числится 125 человек. Часть из них будет переведена из действующей школы олимпийского резерва, остальных пригласят на работу в современный спортивный комплекс.

Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
06.03.2023 «Уральские авиалинии» получили статус официального перевозчика фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. Компания «Уральские авиалинии» стала официальным поставщиком Международного фестиваля ...

09.12.2022 Спортивный Академический

Депутаты оценили подготовку объектов для Универсиады в восьмом районе Екатеринбурга ...

15.12.2021 Свердловский губернатор проинспектировал ход строительства объектов Универсиады в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проинспектировал ход строительства ...

02.08.2017 Департамент архитектуры согласовал проект Дворца дзюдо в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2017. Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений ...

18.05.2017 Градсовет одобрил проект Дворца дзюдо в Академическом

В Преображенском парке появится многофункциональный спорткомплекс в японском стиле ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.120.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»17.03.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район17.03.2023Суд отказал в смягчении наказания осужденному за взятку бывшему главному архитектору города Первоуральска17.03.2023В Свердловской области планируют разрешить промышленникам заключать специальные инвестиционные контракты на региональном уровне
Архив новостей
Апрель 2023 (338)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18