Спорт к юбилею

В Екатеринбурге после реконструкции открылся легкоатлетический стадион спорткомплекса «Калининец». Это был завершающий этап масштабного обновления спортивно-оздоровительного комплекса, который велся с 2021 года. Проект стал подарком Екатеринбургу к 300-летнему юбилею.







В церемонии открытия приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.



«Искренне радуюсь с вами открытию грандиозного спортивного сооружения. Как говорят специалисты, таких нет в нашей стране. Я желаю, чтобы на этом стадионе обязательно были воспитаны олимпийские чемпионы. И пусть этот стадион придает силы, уверенности и желания заниматься спортом», — сказал Евгений Куйвашев.







В ходе реконструкции легкоатлетического стадиона было выполнено переустройство секторов для прыжков с шестом и в длину, метания молота и диска. Был оснащен сектор тройного прыжка, отремонтирован сектор толкания ядра. Заново уложено синтетическое покрытие беговых дорожек, установлены два новых LED-экрана и четыре новые мачты освещения.



«Правительство Свердловской области и лично губернатор Евгений Куйвашев уделяют огромное внимание развитию и детского, и массового, и профессионального спорта. Только в этом году в городе были открыты такие объекты, как Дворец художественно-эстетической гимнастики, Дворец дзюдо, Дворец водных видов спорта — никогда подобного объекта в Екатеринбурге не было. А сегодня мы присутствуем на открытии стадиона «Калининец». Я всех поздравляю с этим замечательным событием», — сказал Алексей Орлов.







Напомним, что масштабная реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» велась с осени 2021 года. Здесь был отремонтирован бассейн, спортивные залы, возведена крытая ледовая арена и административно-бытовой комплекс с трибунами на пять тысяч мест. Общий объем финансирования реконструкции объектов — более 2,5 млрд руб., из них 2,2 млрд руб. было выделено из регионального бюджета.



Обновленная инфраструктура стадиона «Калининец» открывает новые возможности для уральских спортсменов. Здесь уже сформирован график соревнований на ближайшее время. Так, со 2 по 3 июня на «Калининце» пройдут межрегиональные спортивные соревнования по легкой атлетике, участниками которых станут 400 человек. Кроме того, в августе стадион также станет площадкой для проведения соревнований в рамках Международного фестиваля университетского спорта. В нем примут участие 3,4 тыс. представителей студенческих команд из государств-участников БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ). Свое участие в мероприятии 30 стран уже подтвердили.







Ранее в Екатеринбурге состоялось открытие Дворца дзюдо. На церемонию, посвященную этому событию, в Екатеринбург лично приезжали помощник президента России Игорь Левитин, первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров и президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.



Подготовительные и общестроительные работы по возведению Дворца дзюдо начались весной 2020 года, проект здания был разработан ведущим застройщиком восьмого района — АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).



Дворец дзюдо представляет собой многофункциональный комплекс площадью 16,8 тыс. кв. м., рассчитанный на четыре татами и 2,5 тыс. зрительных мест. Здание вписано в рельеф местности и частично стоит на опорах, что позволило разместить под ним закрытую парковку на 350 мест, а рядом — открытую автостоянку, где смогут встать 20 автобусов.



В августе здесь пройдут соревнования в рамках Международного фестиваля университетского спорта. А затем в этом здании будут ежедневно тренироваться юные спортсмены. Благодаря Дворцу дзюдо будут созданы новые рабочие места в Академическом районе — в штатном расписании спортивного учреждения числится 125 человек. Часть из них будет переведена из действующей школы олимпийского резерва, остальных пригласят на работу в современный спортивный комплекс.







Также весной в столице Урала открылся Дворец водных видов спорта, который специалисты возвели всего за два года. В августе он станет одной из ключевых площадок Международного фестиваля университетского спорта, а затем будет доступен для профессиональных спортсменов и всех любителей плавания Среднего Урала.



Общая площадь комплекса бассейнов составляет 60 тыс. кв. м. Под одной крышей поместились четыре бассейна: детский, тренировочный, прыжковый и демонстрационный. Благодаря самому современному оборудованию на этой площадке можно заниматься всеми водными видами спорта — от синхронного плавания и прыжков в воду до дайвинга и виндсерфинга.



Отметим, что легкая атлетика является базовым видом спорта для Свердловской области. В регионе в тренировки по легкоатлетическим дисциплинам вовлечены 53 тыс. человек. На сегодняшний день в 37 муниципальных образованиях по программам спортивной подготовки занимаются более 6 тыс. детей и подростков.



Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области