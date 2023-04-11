Участие в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге подтвердили уже 30 стран

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. В Международном фестивале университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе этого года, примут участие 3,4 тыс. спортсменов из 240 вузов. Свое участие в мероприятии уже подтвердили 30 стран, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Речь идет в том числе о государствах-участниках БРИКС, членах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и странах СНГ.
«Я знаю, что планируют приехать ребята из Венесуэлы, Кубы, Бразилии. Очень интенсивно идет общение у нас с Азией, мы ожидаем большую китайскую команду. Мы не гонимся за количеством вымпелов. У нас не соревнования между странами, а состязания студентов, представляющих разные университеты», — заявил руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.
В рамках спортивного мероприятия в Екатеринбурге пройдут соревнования по 14 видам спорта — бадминтону, баскетболу 3x3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике. Всего будет разыграно 193 комплекта медалей.
Помогать в проведении фестиваля будут 3,5 тыс. волонтеров. Они будут задействованы в подготовке и проведении фестиваля, в том числе в управлении спортивной деревней, в церемониях, лингвистических сервисах, транспортном и медицинском обслуживании, работе со СМИ.
Кроме того, губернатор Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал, что регион также целенаправленно занимается наследием фестиваля. После завершения мероприятий объекты спортивной деревни будут переданы в собственность РФ и станут основой кампуса УрФУ, создаваемого по нацпроекту «Наука и университеты».
Напомним, что фестиваль станет одним из мероприятий Годов российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022-2023 годах. Распоряжение об их проведении подписал президент России Владимир Путин. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев входит в состав организационного комитета по подготовке и проведению Международного фестиваля университетского спорта, возглавляет оргкомитет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Концепция фестиваля соответствует задачам нацпроекта «Спорт — норма жизни».
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