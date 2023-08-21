Спортивное наследие

Дмитрий Чернышенко и Евгений Куйвашев ознакомились с возможностями объектов фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Участие в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге подтвердили уже 30 стран

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. В Международном фестивале университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в ...