Спортивное наследие

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетили объекты Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. Представители власти проверили их готовность к проведению международных соревнований, а также оценили потенциал сооружений для последующих мероприятий.
Так, Дмитрий Чернышенко и Евгений Куйвашев побывали во Дворце водных видов спорта (ДВВС), который в апреле открылся
в Новокольцовском районе. Объект расположен рядом со спортивной деревней, которая после завершения фестиваля станет основой для кампуса УрФУ. Дворец, построенный специалистами компании «Атомстройкомплекс», является крупнейшим спортивным сооружением такого рода в стране.
Общая площадь комплекса бассейнов составляет 60 тыс. кв. м. Под одной крышей поместились четыре бассейна: детский, тренировочный, прыжковый и демонстрационный. Благодаря самому современному оборудованию на этой площадке можно заниматься всеми водными видами спорта — от синхронного плавания и прыжков в воду до дайвинга и виндсерфинга. Кроме того, здесь имеются два сухих зала и зал хореографии для синхронного плавания.
В начале лета здесь уже прошли чемпионат России по прыжкам в воду и чемпионат УрФО по плаванию. А в первый день Международного фестиваля состоялись предварительные соревнования по прыжкам в воду среди мужчин. После завершения международных соревнований спортивный комплекс будет доступен для профессиональных спортсменов и всех любителей плавания Среднего Урала. Кроме того, здесь будут работать секции плавания для детей и взрослых, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. В дальнейшем ДВВС станет одной из наиболее современных и крупных площадок в РФ для проведения соревнований по плаванию, водному поло, прыжкам в воду и синхронному плаванию любого уровня.
Еще один объект, где пройдут соревнования в рамках Международного фестиваля университетского спорта, — Центр художественной и эстетической гимнастики в микрорайоне Солнечный. Это также крупнейший подобный спортивный объект в стране. На центральной арене здесь могут расположиться одновременно три гимнастических ковра, еще два находятся в разминочном зале, четыре — в тренировочном. Также в центре есть один тренажерный и два хореографических зала, зона для СМИ и площадка для трансляций.
Уже в начале сентября, после окончания фестиваля, здесь начнут работу кружки и секции, где спортсмены будут обучаться художественной и эстетической гимнастике, начнут работу балетная мастерская и хореографическая студия. Кроме того, этот объект станет базовой площадкой спортивной школы по художественной гимнастике, филиалы которой на сегодняшний день разбросаны по всему городу. Здесь будет создано 380 бюджетных мест, гимнастки будут отбираться по конкурсу.
Затем заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и глава региона Евгений Куйвашев отправились во Дворец дзюдо в Академическом районе. Этот объект также открылся
в апреле этого года.
Напомним, что подготовительные и общестроительные работы по возведению Дворца дзюдо начались весной 2020 года, проект здания был разработан ведущим застройщиком восьмого района — АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).
Дворец дзюдо представляет собой многофункциональный комплекс площадью 16,8 тыс. кв. м, рассчитанный на четыре татами и 2,5 тыс. зрительских мест. Здание вписано в рельеф местности и частично стоит на опорах, что позволило разместить под ним закрытую парковку на 350 мест, а рядом — открытую автостоянку, где смогут встать 20 автобусов. В четырехэтажном здании расположены разминочный и тренажерный залы, а также зал соревновательной площадки. Комплекс соответствует всем международным требованиям, так, здесь разделены потоки спортсменов, судейского корпуса и зрителей.
После проведения студенческих соревнований во Дворце дзюдо уже в сентябре этого года начнут работать спортивные секции и кружки для детей и взрослых Академического района и всего города. Кроме того, Дворец станет базой для областной спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо.
Еще один объект, который примет участников Международного фестиваля, также расположен в Академическом районе — это детская Академия тенниса «Гринвич». Для проведения соревнований разного уровня здесь имеется шесть закрытых и 11 открытых теннисных кортов, поле для пляжного волейбола и тенниса, зал для сквоша и несколько дополнительных игровых площадок.
В рамках фестиваля здесь будут проходить тренировки спортсменов и состязания по теннису. После завершения международных соревнований на базе Академии будут проходить тренировки спортсменов перед проведением областных, всероссийских и международных соревнований.
Дмитрий Чернышенко высоко оценил потенциал спортивных объектов и подчеркнул важность того, что в дальнейшем эти площадки не только смогут принимать соревнования всех уровней, но и станут площадкой для ежедневных тренировок уральских спортсменов.
«Это богатое наследие для профессиональных спортсменов и жителей региона. Уникальные современные спортивные комплексы позволят и в дальнейшем проводить здесь международные соревнования. Подчеркну, мы открыты для всех, но прежде всего ориентированы на страны БРИКС, ШОС и СНГ. В ходе открытия соревнований было отмечено, что это первый Международный фестиваль университетского спорта, а значит, планируется следующий. Будем обращаться к президенту и ходатайствовать о том, чтобы такие фестивали стали регулярными», — сказал Дмитрий Чернышенко.
Напомним, 20 августа в Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль университетского спорта. В столицу Урала для участия в соревнованиях приехали молодые спортсмены из 36 стран.
Фестиваль продлится до 31 августа. В течение двух недель в столице Урала пройдут поединки по 14 летним видам спорта — боксу, баскетболу 3х3, бадминтону, волейболу, дзюдо, футзалу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо и художественной гимнастике.Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области