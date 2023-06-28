Спорт для всех

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

На этой неделе в Каменске-Уральском открылся Центр прогресса бокса «Витязь». Объект стал частью образовательно-спортивного кластера в Южном микрорайоне города, сформированного в рамках нацпроектов «Демография», «Образование», «Культура». Развитием этой территории на протяжении многих лет занимается «Атомстройкомплекс». Уральский застройщик возвел здесь несколько жилых домов, детский сад, школу «Аксиома» на 1 тыс. 275 мест, а также благоустроил сквер Молодежный.Так, объект для подготовки спортсменов в различных видах единоборств площадью более 7 тыс. кв. м. построило ООО «СК «УКС Каменскстрой» (входит в структуру строительного холдинга «Атомстройкомплекс»). В здании разместились залы для проведения тренировок и соревнований по различным видам единоборств, зрительские трибуны и тренажерные зоны.В торжественном открытии «Витязя» приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, олимпийские чемпионы Алексей Поветкин и Егор Мехонцев, чемпион мира Денис Лебедев.«Каменск-Уральский — это одна из жемчужин в короне всего бокса в Свердловской области. Отсюда вышли прославленные чемпионы и, безусловно, я не могу сегодня не вспомнить настоящего корифея, подвижника бокса Александра Николаева. Без таких людей, как он, развитие этого уникального, потрясающего вида спорта было бы серьезно затруднено, а может быть и невозможно», — сказал Евгений Куйвашев.Евгений Куйвашев также отметил, что таких центров бокса в Свердловской области может быть шесть — сейчас рассматривается возможность строительства спортобъекта и в Екатеринбурге.Новый спортивный объект ежедневно смогут посещать до 500 человек, он станет драйвером развития спорта не только в районе Южном, но и во всем городе. В существующих спортивных секциях города боксом уже занимается порядка 400 ребят, открытие «Витязя» даст Каменску-Уральскому новые возможности в подготовке спортсменов.Заместитель директора «СК «УКС Каменскстрой» Максим Кузнецов отметил, что спортивный комплекс был создан практически под ключ.«Конструктивные особенности здания и необычная круглая форма потребовали индивидуального подхода как в организации строительства, так и в проведении отделочных работ и монтаже инженерных систем. Например, мы разработали особую схему доставки и монтажа 15-метровых железобетонных плит в тренировочных залах. Нам удалось обеспечить своевременность не только выполнения всех строительных работ, но и поставку сложного специального оборудования. Заказчику передали полностью укомплектованный объект, в котором установлено и отлажено все оборудование вплоть до тренажеров и мультимедийных систем», — сказал Максим Кузнецов.Уже в день открытия «Витязь» принял первые соревнования — чемпионат УрФО по боксу «Битва Урала» среди мужчин 19-40 лет, который продлится до 30 июня. Планируется, что участие в чемпионате примут более 100 сильнейших спортсменов из шести регионов России.Напомним, что в Екатеринбурге в этом году также открылось несколько крупных спортивных объектов, в том числе Дворец дзюдо в Академическом районе. Подготовительные и общестроительные работы по его возведению начались весной 2020 года, проект здания был разработан ведущим застройщиком восьмого района — АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).Дворец дзюдо представляет собой многофункциональный комплекс площадью 16,8 тыс. кв. м., рассчитанный на четыре татами и 2,5 тыс. зрительных мест. Здание вписано в рельеф местности и частично стоит на опорах, что позволило разместить под ним закрытую парковку на 350 мест, а рядом — открытую автостоянку, где смогут встать 20 автобусов.В августе здесь пройдут соревнования в рамках Международного фестиваля университетского спорта. А затем в этом здании будут ежедневно тренироваться юные спортсмены. Благодаря Дворцу дзюдо будут созданы новые рабочие места в Академическом районе — в штатном расписании спортивного учреждения числится 125 человек. Часть из них будет переведена из действующей школы олимпийского резерва, остальных пригласят на работу в современный спортивный комплекс.Также весной в столице Урала открылся Дворец водных видов спорта, который специалисты возвели всего за два года. В августе он станет одной из ключевых площадок Международного фестиваля университетского спорта, а затем будет доступен для профессиональных спортсменов и всех любителей плавания Среднего Урала.Общая площадь комплекса бассейнов составляет 60 тыс. кв. м. Под одной крышей поместились четыре бассейна: детский, тренировочный, прыжковый и демонстрационный. Благодаря самому современному оборудованию на этой площадке можно заниматься всеми водными видами спорта — от синхронного плавания и прыжков в воду до дайвинга и виндсерфинга.Отметим, что легкая атлетика является базовым видом спорта для Свердловской области. В регионе в тренировки по легкоатлетическим дисциплинам вовлечены 53 тыс. человек. На сегодняшний день в 37 муниципальных образованиях по программам спортивной подготовки занимаются более 6 тыс. детей и подростков.Кроме того, в начале июня в Екатеринбурге после реконструкции открылся легкоатлетический стадион спорткомплекса «Калининец». Проект стал подарком Екатеринбургу к 300-летнему юбилею.В ходе реконструкции легкоатлетического стадиона было выполнено переустройство секторов для прыжков с шестом и в длину, метания молота и диска. Был оснащен сектор тройного прыжка, отремонтирован сектор толкания ядра. Заново уложено синтетическое покрытие беговых дорожек, установлены два новых LED-экрана и четыре новые мачты освещения.Масштабная реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» велась с осени 2021 года. Общий объем финансирования реконструкции объектов — свыше 2,5 млрд руб., из них 2,2 млрд руб. — из областного бюджета.