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«Атомстройкомплекс» построил в Каменске-Уральском двухэтажный центр культурного развития на 208 мест

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В Каменске-Уральском открыли двухэтажный центр культурного развития «Клевер» на 208 мест. Новый центр вошел в состав спортивно-образовательного кластера, на базе которого также находятся центр развития «Аксиома», детский сад на 300 мест и центр прогресса бокса «Витязь». Все объекты построены подразделением холдинга «Атомстройкомплекс» — компанией «СК «УКС Каменскстрой» — в рамках национальных проектов «Образование», «Демография», «Культура», сообщает пресс-служба девелопера.

«Атомстройкомплекс» построил в Каменске-Уральском двухэтажный центр культурного развития на 208 мест

На церемонии открытия центра «Клевер» первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков отметил, что данный центр стал первым объектом подобного формата в регионе, а глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов, поблагодарив строителей компании, подчеркнул, что «Атомстройкомплекс» планомерно развивает микрорайон Южный уже более десяти лет.

«Приоритет нашей компании — комплексное развитие территорий и обеспечение новых жилых кварталов всей необходимой инфраструктурой. В микрорайоне Южном проживает более 25 тыс. жителей, в основном это семьи с детьми. Мы постарались сделать так, чтобы в шаговой доступности от жилья жители района имели возможности для досуга, отдыха, образования», — отметил заместитель директора «СК «УКС Каменскстрой» (входит в «Атомстройкомплекс») Максим Кузнецов.

«Атомстройкомплекс» построил в Каменске-Уральском двухэтажный центр культурного развития на 208 мест

Также он добавил, что, помимо строительства комфортного жилья, спортивных и образовательных объектов, в 2020 году компания благоустроила сквер «Молодежный» площадью 10 тыс. кв. м., в котором появились прогулочная зона, территории для катания на роликах, занятий скандинавской ходьбой и детские площадки.

Соглашение о создании спортивно-образовательного кластера подписали летом 2023 года руководитель Центра прогресса бокса Александр Кукарин, директор «Аксиомы» Мария Орлова, заведующая детским садом Надежда Наумова, директор СКЦ Оксана Сергеева и директор Центра детско-юношеского спортивно-патриотического воспитания «Витязь» Сергей Евдокимов.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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