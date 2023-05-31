«Атомстройкомплекс» построил в Каменске-Уральском центр для подготовки спортсменов в различных видах единоборств

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В Каменске-Уральском открылся современный спортивный объект для подготовки спортсменов в различных видах единоборств. Центр прогресса бокса «Витязь» площадью более 7 тыс. кв. м. построили специалисты ООО «СК «УКС Каменскстрой» (входит в структуру холдинга «Атомстройкомплекс»).







В торжественном открытии «Витязя» приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, олимпийские чемпионы Алексей Поветкин и Мехонцев, чемпион мира Денис Лебедев.



Евгений Куйвашев подчеркнул важность создания такого центра именно в Каменске-Уральском.



«Каменск-Уральский — это одна из жемчужин в короне всего бокса в Свердловской области. Отсюда вышли прославленные чемпионы. Без них развитие этого уникального, потрясающего вида спорта было бы серьезно затруднено, а может быть и невозможно», — цитирует Евгения Куйвашева пресс-служба девелопера.







Новый центр развития спорта стал частью культурного кластера в Южном микрорайоне Каменска-Уральского, развитием которого на протяжении многих лет занимается «Атомстройкомплекс». Новый спортивный объект ежедневно смогут посещать до 500 человек, он станет драйвером развития спорта во всем городе.



Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»