УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:46

Сотрудник «Атомстройкомплекса» получил звание Почетного гражданина Каменска-Уральского

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. Генеральный директор компании УКС «Каменскстрой» (входит в структуру компании «Атомстройкомплекс») Михаил Кузнецов получил звание Почетного гражданина города Каменска-Уральского за заслуги перед городом в сфере строительства, сообщает пресс-служба девелопера.

Стоит отметить, что УКС «Каменскстрой» поддерживает одну из ключевых корпоративных ценностей одного из ведущих застройщиков Урала — развитие региона. Так, множество знаковых объектов в Каменске-Уральском связаны с работой УКС «Каменскстрой». Например — открытый недавно Центр бокса.

Также в Каменске-Уральском, помимо жилых зданий, структурным подразделением «Атомстройкомплекса» возведен ряд социально значимых объектов: центр образования «Аксиома», детский сад «АБВГДейка», сквер «Молодежный» и Центр бокса, строится Центр культурного развития. Есть завершенные проекты и в других городах: детский сад в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга, два дома в Верхней Синячихе для переселенцев из ветхого жилья и сирот.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.06.2023 «Атомстройкомплекс» построил в Каменске-Уральском центр для подготовки спортсменов в различных видах единоборств

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В Каменске-Уральском открылся современный спортивный объект для подготовки спортсменов ...

01.03.2022 «Атомстройкомплекс» летом достроит в Верхней Синячихе дом с квартирами для детей-сирот

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2022. Летом 2022 года в Верхней Синячихе будет достроен новый дом, квартиры в котором будут ...

24.12.2021 «Атомстройкомплекс» построил в Верхней Синячихе пятиэтажный дом для переселенцев из ветхого жилья

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2021. Компания «Атомстройкомплекс» построила в поселке Верхняя Синячиха новый пятиэтажный дом ...

19.05.2021 «Атомстройкомплекс» построит в Каменске-Уральском Центр развития бокса

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. Компания «УКС Каменскстрой» (входит в НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс») ...

16.12.2020 «Атомстройкомплекс» по итогам текущего года введет в эксплуатацию 195 тыс. кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. По итогам 2020 года «Атомстройкомплекс» введет в эксплуатацию 297 тыс. кв. метров жилой ...

Популярные новости
19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей23.06.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»19.06.2023Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО в рейтинге по доходам населения
Архив новостей
Июль 2023 (421)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18