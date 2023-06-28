Сотрудник «Атомстройкомплекса» получил звание Почетного гражданина Каменска-Уральского

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В Каменске-Уральском открылся современный спортивный объект для подготовки спортсменов ...01.03.2022 «Атомстройкомплекс» летом достроит в Верхней Синячихе дом с квартирами для детей-сирот
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2022. Летом 2022 года в Верхней Синячихе будет достроен новый дом, квартиры в котором будут ...24.12.2021 «Атомстройкомплекс» построил в Верхней Синячихе пятиэтажный дом для переселенцев из ветхого жилья
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2021. Компания «Атомстройкомплекс» построила в поселке Верхняя Синячиха новый пятиэтажный дом ...19.05.2021 «Атомстройкомплекс» построит в Каменске-Уральском Центр развития бокса
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. Компания «УКС Каменскстрой» (входит в НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс») ...16.12.2020 «Атомстройкомплекс» по итогам текущего года введет в эксплуатацию 195 тыс. кв. метров жилья
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. По итогам 2020 года «Атомстройкомплекс» введет в эксплуатацию 297 тыс. кв. метров жилой ...