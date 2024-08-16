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«Атомстройкомплекс» построит в Каменске-Уральском современный легкоатлетический манеж площадью 7 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. «Атомстройкомплекс» построит в Каменске-Уральском современный легкоатлетический манеж площадью 7 тыс. кв. м. Объект будет возведен по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Ввод в эксплуатацию планируется в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба «Атома».

«Атомстройкомплекс» построит в Каменске-Уральском современный легкоатлетический манеж площадью 7 тыс. кв. метров

Работы по проектированию и строительству выполнит УКС «Каменскстрой», входящее в ГК «Атомстройкомплекс». Здание будет состоять из двух блоков — спортивного и административного. В первом будут обустроены беговые дорожки, сектора для прыжков и другие зоны для тренировок легкоатлетов, площадка для мини-футбола, фитнес-зал и тренажерный зал. Во втором — раздевалки, душевые, тренерские кабинеты и буфет.

Новый объект даст возможность проводить тренировки и соревнования не только по легкой атлетике, но также по художественной гимнастике, единоборствам и игровым видам спорта.

«Атомстройкомплекс» построит в Каменске-Уральском современный легкоатлетический манеж площадью 7 тыс. кв. метров

«Фасад спортивного центра будет обращен на улицу Каменская, с этой же стороны спроектирован заезд автотранспорта. Поскольку легкоатлетический манеж станет площадкой для проведения соревнований регионального уровня, предусмотрен широкий проезд для автотранспорта и парковка для автобусов большой вместимости. Вдоль здания организованы пешеходные зоны шириной 3,5 м. Посещать манеж смогут и маломобильные группы населения — в проекте предусмотрены пандусы на входной группе и лифты в административном блоке, — отметил директор УКС «Каменскстрой» Максим Кузнецов.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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