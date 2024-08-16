«Атомстройкомплекс» построит в Каменске-Уральском современный легкоатлетический манеж площадью 7 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2024. В северной части Богдановича возводят новый спортивный центр «Родина» площадью 4 тыс. ...24.01.2024 «Атомстройкомплекс» построит современную школу на 400 мест в Пышме
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В поселке городского типа Пышма в Свердловской области компания «Атомстройкомплекс» ...08.08.2023 Компания «Атомстройкомплекс» к лету 2025 года построит на Химмаше 17 тыс. кв. метров жилья
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Во II квартале 2025 года в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге будет введен в ...28.06.2023 «Атомстройкомплекс» построил в Каменске-Уральском центр для подготовки спортсменов в различных видах единоборств
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В Каменске-Уральском открылся современный спортивный объект для подготовки спортсменов ...19.05.2021 «Атомстройкомплекс» построит в Каменске-Уральском Центр развития бокса
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. Компания «УКС Каменскстрой» (входит в НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс») ...