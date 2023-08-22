Спорт и наследие

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге завершился Международный фестиваль университетского спорта, который проходил с 19 по 31 августа. Мероприятие стало частью празднования 300-летия уральской столицы. В ходе него состоялось 205 соревнований по 14 видам спорта. Участники боролись за 197 комплектов наград. По числу полученных золотых медалей в общем зачете на первом месте оказалась Россия, на втором — Китай, на третьем — Бразилия. Спортсмены из Свердловской области удостоились 53 медалей: 20 золотых, 22 серебряных, 11 бронзовых. Самыми результативными стали уральские пловцы, самбисты и дзюдоисты.«Мы всей командой организаторов сделали все возможное, чтобы это уникальное спортивное событие состоялось на достойном уровне. Но все когда-то начинается и заканчивается. И мне немного грустно, но радует одно: в награды фестиваля мы, россияне, вложили частичку своей души и сердца. И эта радость останется с вами», — обратился к участникам фестиваля губернатор Евгений Куйвашев в ходе закрытия.Чтобы принять иностранных спортсменов, в Екатеринбурге построили новые спортивные объекты и спортивную деревню. После завершения соревнований все они перейдут в режим наследия, продолжат работать для уральцев, а также будут принимать новые состязания.Спортсменов размещали в новых общежитиях. Это пять комплексов на 8,5 тыс. мест. Каждый из них включает в себя три секции разной высотности — от 11 до 15 этажей (включая подземный) — с 836 жилыми комнатами. В комнатах есть кухни-ниши с холодильниками, варочными поверхностями и вытяжками. На каждом этаже организованы зоны для стирки, сушки и глажки белья, места отдыха. В корпусах находятся по шесть лифтов. Теперь здесь будут жить учащиеся Уральского федерального университета (УрФУ).Частью структуры вуза также станет общественный центр, где во время соревнований находились организационные службы. Он будет первым учебным корпусом студенческого городка. Здесь есть 35 конференц-залов на 1,1 тыс. мест, электронная библиотека, актовый зал на 255 мест. В этом же здании размещены всесезонный манеж, блок полного цикла приготовления пищи и столовая, административное ядро с пунктом безопасности и управления периметром всего кампуса.«Отметим, что будущий кампус университета продолжает расширяться. Строители уже начали возведение второй очереди студенческого комплекса — учебных корпусов для института радиоэлектроники и информационных технологий, института экономики и управления, комплекса зданий и сооружений специализированного учебно-научного центра УрФУ», — рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.Рядом с деревней размещен Дворец водных видов спорта. В нем предусмотрены два сухих зала и зал хореографии для синхронного плавания, тренировочные и демонстрационные бассейны. У последних двух есть возможность трансформации, чтобы перевести 50-метровый бассейн в режим «короткой» воды. Вдобавок спортсменам доступен специальный бассейн для прыжков в воду. Организованы и два детских бассейна.В будущем объект сможет принимать соревнования любого уровня по плаванию, водному поло, прыжкам в воду и синхронному плаванию. В остальное время здесь будут работать секции плавания для детей и взрослых, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.Еще один принимавший спортсменов объект находится в Солнечном микрорайоне — Центр художественной и эстетической гимнастики. На его центральной арене находятся три гимнастических ковра, в разминочном зале — два, в тренировочном — четыре. В здании предусмотрены два хореографических зала, тренажерный зал, зона для СМИ и организации трансляций.В начале сентября здесь начнут работать секции по художественной и эстетической гимнастике, балетная мастерская, хореографическая студия. Центр выступит основной площадкой для спортивной школы по художественной гимнастике, филиалы которой раньше были разбросаны по всему городу. Лучшие спортсмены смогут пройти отбор и заниматься бесплатно — предусмотрено 380 бюджетных мест.В Академическом районе к фестивалю построили Дворец дзюдо. Это многофункциональный комплекс площадью 16,8 тыс. кв. м., рассчитанный на четыре татами и 2,5 тыс. зрительских мест. Здание вписано в рельеф местности и частично стоит на опорах, что позволило разместить под ним закрытую парковку на 350 мест, а рядом — открытую автостоянку, где смогут встать 20 автобусов. У здания четыре этажа, где есть разминочный и тренажерный залы, зал соревновательной площадки. Комплекс соответствует всем международным требованиям, в том числе здесь разделены потоки спортсменов, судейского корпуса и зрителей.Дворец дзюдо станет базой для спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. Спортсмены начнут заниматься здесь в сентябре.В Академическом районе также находится детская Академия тенниса «Гринвич». Для проведения соревнований разного уровня здесь имеется шесть закрытых и 11 открытых теннисных кортов, поле для пляжного волейбола и тенниса, зал для сквоша и несколько дополнительных игровых площадок. После завершения соревнований на базе Академии будут проходить тренировки спортсменов перед проведением областных, всероссийских и международных турниров.Отметим, что в следующем году в Екатеринбурге пройдет еще один спортивный праздник. В 2024 году уральская столица наравне с Москвой примет Всемирные игры дружбы.