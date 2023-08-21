Дмитрий Чернышенко и Евгений Куйвашев ознакомились с возможностями объектов фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В Екатеринбурге состоялось официальное открытие Спортивной деревни Международного ...26.05.2023 Участие в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге подтвердили уже 30 стран
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. В Международном фестивале университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в ...11.04.2023 Участие в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге подтвердили уже 16 стран
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. В Международном фестивале университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в ...03.11.2022 В Екатеринбурге завершается подготовка концепции фестиваля университетского спорта
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. В Екатеринбурге завершается подготовка концепции Международного фестиваля ...18.10.2022 В Екатеринбурге в рамках празднования 300-летия города пройдет Международный фестиваль университетского спорта
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. В августе 2023 года в ходе празднования 300-летия Екатеринбурга состоится Международный ...