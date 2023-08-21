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21.08.2023

Дмитрий Чернышенко и Евгений Куйвашев ознакомились с возможностями объектов фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетили объекты Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. В ходе визита они оценили потенциал для работы спортивной инфраструктуры в режиме наследия, сообщает департамент информационной политики региона.

Дмитрий Чернышенко и Евгений Куйвашев ознакомились с возможностями объектов фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

В числе посещенных объектов — Дворец водных видов спорта (ДВВС). После фестиваля дворец сможет принимать соревнования по водным видам спорта любого уровня, включая международные. Здесь же будут действовать секции по плаванию для детей и взрослых, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Также соревнования пройдут в Центре художественной и эстетической гимнастики в микрорайоне Солнечный. Когда фестиваль закончится, здесь будут работать секции по художественной и эстетической гимнастике, балетная мастерская, хореографическая студия. Центр выступит основной площадкой спортивной школы по художественной гимнастике, филиалы которой раньше были раскиданы по всему городу. Лучшие спортсмены смогут пройти отбор и заниматься бесплатно — предусмотрено 380 бюджетных мест.

В Академическом районе к фестивалю построили Дворец дзюдо. Он станет базой для спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. Рядом находится детская академия тенниса «Гринвич». В режиме наследия она будет доступна для тренировочных занятий, а также для проведения областных, всероссийских и международных соревнований.
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