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Евгений Куйвашев и Игорь Левитин официально открыли Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и помощник президента России Игорь Левитин 13 апреля дали старт работе Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге. Этот объект является крупнейшим спортивным сооружением такого рода в стране.

Как сообщает департамент информполитики региона, летом этого года Дворец станет одной из ключевых площадок Международного фестиваля университетского спорта, а затем будет доступен для профессиональных спортсменов и всех любителей плавания Среднего Урала.

Общая площадь комплекса бассейнов составляет 60 тыс. кв. м. Под одной крышей поместились четыре бассейна: детский, тренировочный, прыжковый и демонстрационный. Благодаря самому современному оборудованию на этой площадке можно заниматься всеми водными видами спорта — от синхронного плавания и прыжков в воду до дайвинга и виндсерфинга.

«Это объект Свердловской области, но это — достояние всей России. У нас была Казань, а сегодня Екатеринбург. И я рад, что таких мест становится все больше. Это дворец мирового уровня для всех видов плавания, и это подтвердили Олимпийские чемпионы», — отметил Игорь Левитин.

Также он выразил уверенность, что Международный фестиваль университетского спорта покажет, что Россия может строить подобные объекты и эксплуатировать их.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, важно, что после окончания Международного фестиваля университетского спорта этой инфраструктурой смогут пользоваться жители региона, а на соревнования сюда будут приезжать спортсмены из России и из-за границы.

Отмечается, что до фестиваля во Дворце пройдут два тестовых мероприятия: Чемпионат России по прыжкам в воду и Кубок Свердловской области по плаванию. Также осенью планируется несколько соревнований окружного значения.

По словам губернатора, здесь будут тренироваться спортсмены-члены сборной команды области и страны. Также там будут созданы собственные направления спортивной подготовки по плаванию, синхронному плаванию, прыжкам в воду.

Уточняется, что Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге был построен за два года — работы велись с марта 2021 по март 2023 года.

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