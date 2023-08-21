Власти высоко оценили объекты Международного фестиваля университетского спорта в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетили объекты Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. В том числе они оценили потенциал спортивных объектов, расположенных в Академическом районе, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК КОРТРОС).
Напомним, Дворец дзюдо открылся
в восьмом районе города в середине апреля этого года. Укомплектованное всем необходимым четырехэтажное здание включает разминочный и тренажерный залы и зал соревновательной площадки.
Необходимо отметить, что в Академическом районе спорт популярен среди подрастающего поколения. Так, на базе школы № 19 реализуется один из крупнейших образовательно-спортивных проектов «Самбо — в школу!». Его воспитанники уже много лет занимают почетные места на пьедесталах чемпионатов разных уровней, в том числе окружных и всероссийских. Юных спортсменов поддерживает и основатель района — АО СЗ «РСГ-Академическое».
«Мы, как ведущий застройщик района, поддерживаем детский спорт: помогаем с экипировкой, организацией состязаний как на территории района, так и в «командировках» в другие регионы и страны, где будущие чемпионы из Академического отстаивают честь своего родного района и делают это вполне успешно. Если говорить о таком международном спортивном празднике, как Фестиваль университетского спорта, то он, я уверен, докажет, что самбо и дзюдо имеют в Академическом районе хорошие традиции. А пока я желаю всем участникам соревнований, которые будут проходить во Дворце дзюдо, ярких побед и только положительных эмоций от встреч с соперниками», — подчеркнул генеральный директор АО СЗ «СРГ-Академическое» Сергей Ланцов.
По соседству с Дворцом дзюдо расположен еще один объект Фестиваля университетского спорта — Академия тенниса «Гринвич». Здесь размещены шесть закрытых и 11 открытых кортов, а также площадка для пляжного волейбола и тенниса, зал для сквоша. В рамках фестиваля Академия будет задействована для тренировочных занятий и соревнований по теннису. Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»