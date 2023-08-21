Власти высоко оценили объекты Международного фестиваля университетского спорта в Академическом районе Екатеринбурга

Дмитрий Чернышенко и Евгений Куйвашев ознакомились с возможностями объектов фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Свердловской ...