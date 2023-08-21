УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
21.08.2023

Власти высоко оценили объекты Международного фестиваля университетского спорта в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетили объекты Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. В том числе они оценили потенциал спортивных объектов, расположенных в Академическом районе, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК КОРТРОС).

Власти высоко оценили объекты Международного фестиваля университетского спорта в Академическом районе Екатеринбурга

Напомним, Дворец дзюдо открылся в восьмом районе города в середине апреля этого года. Укомплектованное всем необходимым четырехэтажное здание включает разминочный и тренажерный залы и зал соревновательной площадки.

Необходимо отметить, что в Академическом районе спорт популярен среди подрастающего поколения. Так, на базе школы № 19 реализуется один из крупнейших образовательно-спортивных проектов «Самбо — в школу!». Его воспитанники уже много лет занимают почетные места на пьедесталах чемпионатов разных уровней, в том числе окружных и всероссийских. Юных спортсменов поддерживает и основатель района — АО СЗ «РСГ-Академическое».

Власти высоко оценили объекты Международного фестиваля университетского спорта в Академическом районе Екатеринбурга

«Мы, как ведущий застройщик района, поддерживаем детский спорт: помогаем с экипировкой, организацией состязаний как на территории района, так и в «командировках» в другие регионы и страны, где будущие чемпионы из Академического отстаивают честь своего родного района и делают это вполне успешно. Если говорить о таком международном спортивном празднике, как Фестиваль университетского спорта, то он, я уверен, докажет, что самбо и дзюдо имеют в Академическом районе хорошие традиции. А пока я желаю всем участникам соревнований, которые будут проходить во Дворце дзюдо, ярких побед и только положительных эмоций от встреч с соперниками», — подчеркнул генеральный директор АО СЗ «СРГ-Академическое» Сергей Ланцов.

По соседству с Дворцом дзюдо расположен еще один объект Фестиваля университетского спорта — Академия тенниса «Гринвич». Здесь размещены шесть закрытых и 11 открытых кортов, а также площадка для пляжного волейбола и тенниса, зал для сквоша. В рамках фестиваля Академия будет задействована для тренировочных занятий и соревнований по теннису.

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.08.2023 Дмитрий Чернышенко и Евгений Куйвашев ознакомились с возможностями объектов фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Свердловской ...

14.04.2023 Татами для Екатеринбурга

В Академическом районе прошло открытие Дворца дзюдо ...

06.03.2023 «Уральские авиалинии» получили статус официального перевозчика фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. Компания «Уральские авиалинии» стала официальным поставщиком Международного фестиваля ...

03.11.2022 В Екатеринбурге завершается подготовка концепции фестиваля университетского спорта

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. В Екатеринбурге завершается подготовка концепции Международного фестиваля ...

15.12.2021 Свердловский губернатор проинспектировал ход строительства объектов Универсиады в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проинспектировал ход строительства ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с
Архив новостей
Август 2023 (536)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18