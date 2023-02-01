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«Уральские авиалинии» получили статус официального перевозчика фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. Компания «Уральские авиалинии» стала официальным поставщиком Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в августе 2023 года в Екатеринбурге. В рамках сотрудничества авиакомпания окажет поддержку по организации перелетов участников соревнований, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«Уральские авиалинии» — один из флагманов отечественного гражданского флота и визитная карточка Екатеринбурга и Свердловской области. Для нас очень важно, что именно местный авиаперевозчик с его богатым опытом стал партнером Фестиваля», — прокомментировал подписание соглашения руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.

Напомним, что Международный фестиваль университетского спорта состоится в Свердловской области с 19 по 31 августа 2023 года. Соревнования пройдут по 14 дисциплинам — бадминтону, баскетболу, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо и художественной гимнастике. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев входит в состав организационного комитета по подготовке и проведению Международного фестиваля университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ.

«Проведение фестиваля, вне всяких сомнений, положительно скажется на развитии инфраструктуры Екатеринбурга. Для «Уральских авиалиний» это еще одна возможность осуществить мечты спортсменов и, конечно, расширить географию полетов», — отметил генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

Планируется, что участие в фестивале примут более 240 вузов из 94 стран. Количество спортсменов составит 3,4 тыс. человек. Всего будет разыграно 193 комплекта медалей.

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