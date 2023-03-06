Участие в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге подтвердили уже 16 стран

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. В Международном фестивале университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе этого года, примут участие 3,4 тыс. спортсменов из 240 вузов стран БРИКС, ШОС и СНГ. Свое участие в мероприятии уже подтвердили 16 стран, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Накануне прошло заседание оргкомитета Международного фестиваля под председательством замглавы правительства РФ Дмитрия Чернышенко, участие в котором приняли свердловский губернатор Евгений Куйвашев, министр спорта РФ Олег Матыцин, а также представители министерств и ведомств, задействованных в подготовке мероприятия.



На оргкомитете шла речь о ходе подготовки региона к спортивному событию: о возведении спортивных объектов, запуске волонтерской программы, организации пригласительной кампании фестиваля.



Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что активная пригласительная кампания по участию других государств в спортивном фестивале продолжается.



«Минспорт России уже получил предварительное подтверждение по участию от 16 стран. Активная пригласительная кампания продолжается. Свердловская область имеет большой опыт проведения международных спортивных мероприятий. Рассчитываем, что регион справится с организацией Международного фестиваля, обеспечив своевременную готовность объектов и всем необходимым самих участников», — сказал Дмитрий Чернышенко.



Евгений Куйвашев, в свою очередь, рассказал о ходе пригласительной кампании в регионе.



«Мы подключили к пригласительной кампании вузы региона, они направили приглашения по линии своего международного взаимодействия. В высокой степени готовности находится деревня фестиваля, где будут проживать участники. В штатном режиме осуществляется подготовка городской инженерной инфраструктуры. Разработана волонтерская программа, в рамках которой планируем привлечь 3,5 тыс. волонтеров. Готовится широкая культурная программа», — сказал Евгений Куйвашев.



В рамках спортивного мероприятия в Екатеринбурге пройдут соревнования по 14 видам спорта — бадминтону, баскетболу 3x3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике. Всего будет разыграно 193 комплекта медалей.



Напомним, что после проведения фестиваля объекты спортивной деревни будут переданы в собственность РФ и станут основой кампуса УрФУ.