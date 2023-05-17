Определен регламент проведения Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. Министр спорта России Олег Матыцин, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов подписали положение и регламент о проведении Международного фестиваля университетского спорта.
Как сообщает оргкомитет фестиваля, утверждены программа мероприятия, финансирование, расписание, условия допуска участников и другое.
«Участниками могут стать сборные команды образовательных организаций высшего образования. При этом образовательная организация может заявить не более одной сборной команды в каждом виде спорта», — говорится в сообщении
К соревнованиям допускаются студенты и аспиранты очной формы обучения, а также выпускники 2023 года — не моложе 17 лет и не старше 25 лет. Соревнования проводятся в соответствии с правилами видов спорта, утвержденными Минспортом РФ.
Фестиваль пройдет в уральской столице с 19 по 31 августа 2023 года. Программа мероприятия насчитывает 14 видов спорта.
Напомним, что участие в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге подтвердили уже 16 стран. 3,4 тыс. спортсменов приедут из 240 вузов стран БРИКС, ШОС и СНГ.
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