Определен регламент проведения Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. Министр спорта России Олег Матыцин, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов подписали положение и регламент о проведении Международного фестиваля университетского спорта.



Как сообщает оргкомитет фестиваля, утверждены программа мероприятия, финансирование, расписание, условия допуска участников и другое.



«Участниками могут стать сборные команды образовательных организаций высшего образования. При этом образовательная организация может заявить не более одной сборной команды в каждом виде спорта», — говорится в сообщении



К соревнованиям допускаются студенты и аспиранты очной формы обучения, а также выпускники 2023 года — не моложе 17 лет и не старше 25 лет. Соревнования проводятся в соответствии с правилами видов спорта, утвержденными Минспортом РФ.



Фестиваль пройдет в уральской столице с 19 по 31 августа 2023 года. Программа мероприятия насчитывает 14 видов спорта.



Напомним, что участие в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге подтвердили уже 16 стран. 3,4 тыс. спортсменов приедут из 240 вузов стран БРИКС, ШОС и СНГ.