УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
17.05.2023

Определен регламент проведения Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. Министр спорта России Олег Матыцин, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов подписали положение и регламент о проведении Международного фестиваля университетского спорта.

Как сообщает оргкомитет фестиваля, утверждены программа мероприятия, финансирование, расписание, условия допуска участников и другое.

«Участниками могут стать сборные команды образовательных организаций высшего образования. При этом образовательная организация может заявить не более одной сборной команды в каждом виде спорта», — говорится в сообщении

К соревнованиям допускаются студенты и аспиранты очной формы обучения, а также выпускники 2023 года — не моложе 17 лет и не старше 25 лет. Соревнования проводятся в соответствии с правилами видов спорта, утвержденными Минспортом РФ.

Фестиваль пройдет в уральской столице с 19 по 31 августа 2023 года. Программа мероприятия насчитывает 14 видов спорта.

Напомним, что участие в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге подтвердили уже 16 стран. 3,4 тыс. спортсменов приедут из 240 вузов стран БРИКС, ШОС и СНГ.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.04.2023 Евгений Куйвашев и Игорь Левитин официально открыли Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и помощник президента России Игорь ...

11.04.2023 Участие в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге подтвердили уже 16 стран

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. В Международном фестивале университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в ...

06.03.2023 «Уральские авиалинии» получили статус официального перевозчика фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. Компания «Уральские авиалинии» стала официальным поставщиком Международного фестиваля ...

01.02.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вошел в состав оргкомитета Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошел в состав организационного ...

18.10.2022 В Екатеринбурге в рамках празднования 300-летия города пройдет Международный фестиваль университетского спорта

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. В августе 2023 года в ходе празднования 300-летия Екатеринбурга состоится Международный ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий21.04.2023Автопарк автомобилей для оперативно-выездных бригад компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» увеличился до 131 единицы20.04.2023Сотрудники челябинского Россельхознадзора предотвратили незаконную поставку в Екатеринбург 21 тонны китайских продуктов из Кыргызстана
Архив новостей
Май 2023 (387)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18