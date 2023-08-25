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Вчера, 15:23

Екатеринбург провел фестиваль «Красная строка»

Екатеринбург провел фестиваль «Красная строка»В Екатеринбурге с 25 по 27 августа на 30 площадках города прошел международный книжный фестиваль «Красная строка». Свои книги в рамках событий представили более 70 современных авторов со всей России и из-за рубежа и свыше 130 отечественных издательств.

Заместитель начальника управления культуры администрации города Екатеринбурга Любовь Бондаренко на пресс-конференции, посвященной старту фестиваля, отметила, что проект станет очередной точкой притяжения для Екатеринбурга.

«Фестиваль — очередной подарок к 300-летию Екатеринбурга. У нас появляется новая интеллектуальная точка притяжения, способная привлечь как жителей, так и гостей города. Благодаря «Красной строке» можно познакомиться с актуальными тенденциями в литературе, узнать больше об уральских авторах, встретиться с ними, побывать на концертах, лекциях, мастер-классах и, конечно, запастись отличными книгами», — рассказала Любовь Бондаренко.

Организаторами проекта выступили музыкальный фестиваль Ural Music Night и ассоциация «Межрегиональная федерация чтения». Проект реализован с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке администрации города Екатеринбурга.

Директор международного книжного фестиваля «Красная строка» и Ural Music Night Евгений Горенбург отметил, что фестиваль позволит гостям познакомиться с молодыми талантливыми авторами, а также узнать больше о мэтрах литературы.

«Красная строка» — это совместный проект команды Ural Music Night и «Межрегиональной федерации чтения», известной своими книжными проектами по всей стране. Это первый международный книжный фестиваль, и мы верим, что он стал достойным подарком к 300-летию Екатеринбурга. Здесь объединились творческие, образованные, умные люди, которых объединяет любовь к книгам и чтению. Мы надеемся сделать фестиваль лучшим в стране. Пускай встречи на «Красной строке» станут ежегодной традицией и будут знакомить людей с городом и талантливыми авторами», — отметил Евгений Горенбург.

Соорганизатором проекта выступил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Часть мероприятий прошла на базе креативного кластера «Домна».

«Книгоиздательство, как и писательский труд, является ярким примером креативного предпринимательства. Мы рады принять в стенах «Домны» мероприятия фестиваля в качестве соорганизаторов проекта. «Красная строка» стала одним из 13 мероприятий, которые мы поддержали в этом году по итогам нашего конкурса креативных проектов. С момента открытия — с мая 2022 года — «Домна» приняла уже более 430 мероприятий, участниками которых стали 23,5 тыс. человек. Участники фестиваля «Красная строка» внесут новые смыслы в работу «Домны», а мы предоставили для их удобства одно из самых современных креативных пространств Екатеринбурга», — сказала заместитель директора СОФПП Анна Вяткина.

Партнером международного книжного фестиваля стала компания «Атомстройкомплекс».

«Атомстройкомплекс» разделяет миссию фестиваля по популяризации российской литературы и русского языка, интеллектуальному и духовному развитию. Знания и книги должны быть доступны каждому, поэтому в компании существует корпоративная электронная библиотека, в которой более 4 тыс. книг в текстовом и аудиоформатах. Помимо традиционных изданий, в каталоге размещены мини-лекции, вебинары, бизнес-тренинги», — рассказала директор по персоналу «Атомстройкомплекса» Галина Хабарова.

В рамках фестиваля состоялись встречи с авторами, лекции, мастер-классы, спектакли, выступления музыкальных групп и книжная ярмарка. Перед гостями выступили лауреаты премий «Большая книга», «НОС», «Строгановская премия», «Национальный бестселлер», в том числе автор романов «Географ глобус пропил», «Пищеблок» Алексей Иванов.

Кроме этого, в Историческом сквере прошла презентация проекта Музея истории Екатеринбурга — Татищевской библиотеки. Это собрание переведенных в электронный формат изданий и фолиантов, принадлежавших одному из основателей города. Еще на 15 площадках Исторического сквера прошли мероприятия, посвященные разным аспектам литературы.

В последний день фестиваля свою новую книгу «Армастан. Я тебя тоже» представила уральская писательница Анна Матвеева. Она рассказала о процессе создания произведения и ответила на вопросы читателей. В беседке мастер-классов гостей фестиваля учили создавать авангардные обложки для поэтических сборников. Кроме того, в Уральском центре развития архитектуры и дизайна прошел поэтический вечер патриарха русскоязычного концептуализма и теоретика постмодернизма Льва Рубинштейна. А чуть позже на сцене «Промышленные механизмы» состоялся спектакль «Любовь и голуби» в исполнении театра неслышащих актеров «Недослов».

Также горожанам были представлены и другие спектакли, презентации и музыкальные концерты. Так, на сцене у памятника основателям уральской столицы выступил самобытный исполнитель авторской песни Константин Завалин. А завершился фестиваль выступлением группы «Запрещенные барабанщики» у капсулы времени в Историческом сквере.
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