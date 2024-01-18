Место для «Атмофеста»

Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение выделить постоянную площадку для фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест», который традиционно проходил на площади 1905 года. Ожидается, что новое место будет расположено на берегу реки Исеть, а сам фестиваль станет круглогодичным.«Мы нашли для «Атмофеста» новую круглогодичную локацию: пока что неухоженный левый берег городского пруда выше Макаровского моста», — рассказал Алексей Орлов. Глава города также добавил, что в дальнейшем территория мероприятия будет расширяться.Такое решение было принято в связи с тем, что фестиваль, который проводится в Екатеринбурге с 2018 года, с каждым разом становится все популярнее. Так, с 2018 года общая аудитория «Атмофеста» составила порядка 1,5 млн человек. В 2023 году на фестивале, который проходил с 11 по 20 августа на площади 1905 года, ожидалось около 250 тыс. человек.Поэтому власти города решили официально сделать «Атмофест» еще одной точкой притяжения уральской столицы. Планируется, что рабочую группу по подготовке к проведению фестиваля будет возглавлять лично Алексей Орлов.В совещании, посвященном созданию концепции VI Евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест», которое состоялось в Екатеринбурге на этой неделе, приняли участие специалисты департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений комитета благоустройства администрации города. Специалисты из Екатеринбурга и других городов России обсудили концепции проектирования территории набережной Екатеринбурга от Макаровского моста до реки Ольховки, реализация которых будет проходить в 2024-2028 годах.Директор фестиваля «Атмофест» Юлия Сорокина отметила, что перед рабочей группой будет стоять задача создать природную набережную в существующей локации с минимальным вмешательством в природный ландшафт. Проектирование на данной территории осложняется несколькими факторами. Среди них значительный перепад рельефа между водной гладью и тротуаром, активное автомобильное движение на набережной, отсутствие освещения при активном пешеходном потоке, а также большое количество выходов коммуникаций и очищенных стоков, поступающих в водоем именно в этом месте.«Перед нами стоит сложная задача. Для создания природной набережной нужно освоить отвесный семиметровый берег — это непростой ландшафт. Помимо этого, рядом расположен большой сток ливневых вод. Также трудности создает активное автомобильное движение на близлежащих улицах и не подходящий для растений скалистый грунт. Концепция фестиваля обязана предусматривать эти особенности и содержать решение проблем», — рассказала Юлия Сорокина.В работе над концепцией приняли участие не только специалисты ведущих ландшафтных компаний Урала, биологи, дендрологи, представили профильных вузов, но и призеры и победители «Атмофеста» прошлых лет.В результате совместной работы было предложено несколько вариантов решения задачи. В том числе постройка обзорных площадок для садов, зон тихого отдыха, центра зеленых технологий, создание плавучих островов и биотопов, прокладка удобной дорожно-тропиночной сети и велосипедных дорожек, а также возведение на воде сценической площадки для проведения мероприятий. Кроме того, эксперты отметили, что на набережной необходимо провести освещение, обустроить кафе и центр зеленых технологий, а для формирования садов использовать приспособленную к уральской погоде флору.Также специалисты предложили различные способы сохранения и развития биоразнообразия береговой линии и указали на возможность применения фиторемедиации (метода очистки воды с использованием растений) для ливневых стоков.В итоге было сформировано три концепции фестиваля, которые в дальнейшем доработают и представят оргкомитету под председательством Алексея Орлова. Кроме этого, было принято решение о создании архитектурно-ландшафтного совета, который будет курировать работы на этой части набережной.Юлия Сорокина подчеркнула, что в этом году «Атмофест» не просто поменяет площадку. Новой целью фестиваля станет постоянное развитие природной среды в мегаполисе.«Жители и гости Екатеринбурга полюбили фестиваль, он стал знаковым событием, поэтому мы хотим создавать прекрасные сады на постоянном месте. Это не только новый уровень, но и реализация основной цели фестиваля — развивать природную среду в Екатеринбурге, в которой жителям и гостям любого возраста, статуса и вероисповедания было бы комфортно и приятно находиться. Объекты фестиваля становятся частью водно-зеленого каркаса города, помогая сохранять и увеличивать биоразнообразие береговой линии», — считает директор фестиваля «Атмофест».Проект, задуманный организаторами фестиваля «Атмофест», станет первым в Екатеринбурге примером природной набережной. Но главное, что нынешний проект задуман с перспективой на семь лет вперед.«У нас огромные планы по освоению выделенного нам участка. В перспективе у нас запланирована лодочная станция, поэтому будем рады сотрудничеству с теми, кто готов развивать на нашей базе это интереснейшее направление», — добавила Юлия Сорокина.Ожидается, что в 2024 году фестиваль, как обычно, откроется ко Дню города. После его завершения сады будут доступны для посетителей. Ухаживать за растениями планируют сами организаторы фестиваля.