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15.01.2024

Фестиваль «Атмофест» в Екатеринбурге переедет на левый берег Исети выше Макаровского моста

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест», который проводят в августе в Екатеринбурге на площади 1905 года, может получить новую площадку и работать весь год. Об этом написал глава города Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

«Мы нашли для «Атмофеста» новую круглогодичную локацию: пока что неухоженный левый берег городского пруда выше Макаровского моста», — написал А. Орлов, уточнив, что в будущем территория фестиваля будет расширяться.

Причиной этого решения стала растущая популярность фестиваля. Так, с 2018 года его посетили 1,5 млн человек. А. Орлов считает, что «Атмофест» станет новой точкой притяжения в Екатеринбурге. Глава города собирается лично возглавить рабочую группу по подготовке к проведению фестиваля.

Как писал УрБК, в 2023 году фестиваль прошел с 11 по 20 августа на площади 1905 года. Организаторы готовились принять более 250 тыс. посетителей.
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