Фестиваль «Атмофест» в Екатеринбурге переедет на левый берег Исети выше Макаровского моста

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Фестиваль «Атмофест-2023» в Екатеринбурге будет посвящен 300-летию города

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. В Екатеринбурге в августе состоится V Евразийский фестиваль ландшафтного искусства на ...

В Екатеринбурге власти города обозначили даты проведения V Евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест»

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. В Екатеринбурге глава города Алексей Орлов утвердил даты проведения V Евразийского ...

В Екатеринбурге 19 августа на площадке фестиваля «Атмофест» состоятся модные показы уральских дизайнеров

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2022. В рамках празднования Дня города в Екатеринбурге состоятся модные показы коллекций ...

В Екатеринбурге в рамках фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» на площади 1905 года пройдут модные показы

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2022. В Екатеринбурге 19 августа в преддверии Дня города на площадке фестиваля ландшафтного ...

В Екатеринбурге до 6 сентября закрыли парковку на площади 1905 года для проведения фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест»

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. В Екатеринбурге с сегодняшнего дня закрыта для автомобилистов парковка на площади 1905 ...